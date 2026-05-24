Las horas más surrealistas en La Fábrica con un playoff caótico: «Ha sido algo inverosímil de creer»

Las horas que transcurrieron entre las 20:30 de la tarde, momento en el que terminó el encuentro en Guadalajara para el Castilla, y las 22:50, hora en la que la Primera Federación hizo oficial la clasificación del primer filial madridista para los playoffs de ascenso a Segunda, fueron las más surrealistas que se han vivido nunca jamás en La Fábrica.

«Ha sido algo inverosímil de creer lo de hoy», transmitían desde La Fábrica momentos después de que la Federación hiciese oficial la clasificación del Castilla para los playoffs de ascenso a Segunda. En el Real Madrid no creen que estos momentos vividos durante toda la tarde del sábado se vuelvan a repetir jamás. Porque todo lo que sucedió fue surrealista.

Recapitulemos. El partido terminó en Guadalajara y el Castilla solamente pudo sacar un empate, que también tuvo su mérito. Porque los blancos perdían 2-0 en la primera mitad. Las tablas las puso Joan Martínez con un cabezazo en el 81. Los blancos estaban fuera, pero un gol del Pontevedra lo cambió todo en el minuto 105.

Las cuentas del caos

Pontevedra, Barakaldo y Real Madrid Castilla empataron a 58 puntos, y la Federación colgó un mensaje en sus redes sociales de la categoría dándole la enhorabuena al cuadro gallego: «El Pontevedra se clasifica a playoffs». Con ese mensaje oficial, sin dudas, el Castilla acepta el varapalo y la decepción por quedarse fuera de los playoffs.

Minutos después comienzan a crearse las dudas y algunos medios de comunicación informan que el Castilla es el que está clasificado y no el Pontevedra. Mientras, en Galicia celebran. Lógico, porque la Federación lo hizo oficial. Pero como había dudas, en el Real Madrid preguntan a la RFEF y estos le confirman que son «sextos». Por lo tanto, se acabó. No hay playoffs.

Pasan los minutos, y mientras Julián López de Lerma cruza el césped del Pedro Escartín para acudir a la rueda de prensa, las dudas vuelven a crecer. «Ojo cuidado, que la web de la Federación coloca quinto al Castilla», señaló este periódico a los compañeros de prensa del Castilla. Es en ese momento cuando se produce una segunda llamada a la Federación, y la RFEF vuelve a confirmar que «sois sextos».

Tras dos confirmaciones y dos momentos de dudas apagados, Julián López de Lerma compareció en una rueda de prensa que a día de hoy no sirve ya para nada. Se mostró decepcionado por no clasificarse para los playoffs. Pero ya no sirven esas declaraciones. Porque Julián jugará los playoffs con el Castilla contra el Sabadell. La espinita es no haberlo podido celebrar todos juntos sobre el césped en Guadalajara.

Horas surrealistas en La Fábrica

Pasaron las horas y el Castilla se fue de Guadalajara sin playoffs. Pero ya una vez entrada la noche, la cosa se calentó y las cuentas comenzaban a salir a favor del Castilla. Fuentes federativas comenzaban a confesarle al Real Madrid que estaban ellos clasificados hasta que a las 22:50 de la noche se hizo oficial. El Castilla pasó de la decepción sobre el césped a una alegría inmensa, pero sin poder creer lo que había ocurrido. ¿Cómo la Federación había podido cometer este fallo tan gordo?

En La Fábrica se enteraron ya en Valdebebas de que jugarán el playoff de ascenso a Segunda contra el Sabadell cerca de las 23:00 de la noche. No pudieron celebrarlo juntos tras dos horas y media que nadie puede creer en La Fábrica. Fueron surrealistas.

Mientras, el Pontevedra, cerca de la una de la madrugada, hizo un escrito en sus redes sociales en el que no acepta este resultado final: «El Pontevedra CF informa que presentará un escrito ante la RFEF esta misma noche para mostrar su disconformidad con la última clasificación publicada por la cuenta oficial de Primera Federación».