El Gobierno insiste en exculpar a Marruecos de la invasión de Ceuta: «Han colaborado desde el primer momento»

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha insistido este lunes en exculpar a Marruecos de la ofensiva en Ceuta y destaca la «colaboración desde el primer momento» del país africano «para intentar impedir ese flujo de personas», un total de 60.000 según cifras del Ejecutivo regional, que cruzaron la frontera del Tarajal para invadir la ciudad autónoma.

El ministro ha asegurado que «la internacional reaccionaria» actuó con «sincronización» y «mucha rapidez» en busca de «amplificar y difundir mentiras y falsas noticias» sobre lo que estaba sucediendo en Ceuta, donde decenas de miles de marroquíes se colaron de forma ilegal ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez y la permisividad de Marruecos.

Albares se ha asegurado de quedar bien con el Gobierno de Marruecos y asegura remitirse «a los hechos» para indicar que el país africano «desde el primer momento» ofreció «su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas». Además, destaca la labor para que los inmigrantes ilegales «retornaran inmediatamente como está ocurriendo», a pesar de que miles de marroquíes seguirían este lunes en Ceuta, días después del mayor flujo de entrada en la ciudad.

En una entrevista concedida a TVE, Albares asegura que «la inmensa mayoría de aquellos que entraron ya están de vuelta en Marruecos» y que este país «sigue ofreciendo esa colaboración para que hasta la última persona que haya en Ceuta regrese» a su lugar de origen.

El jefe de la diplomacia española ha recalcado que hubo hechos de «una actividad inusual en las redes sociales que amplificaba y deformaba la sentencia del Tribunal Supremo» sobre las denominadas devoluciones en caliente con las entradas a nado.

Asimismo, Albares ha asegurado que España exigirá a los socios europeos este martes «solidaridad». «Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas, pero también son dos ciudades europeas y frontera exterior de la Unión Europea. Y es una frontera muy especial de la Unión Europea porque son las únicas dos ciudades europeas y españolas que tienen una frontera terrestre con África. España es a día de hoy la ruta mediterránea con el menor número de entradas irregulares por cualquiera de las rutas, pero muy especialmente a través de Ceuta y Melilla», ha dicho.