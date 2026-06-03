La tercera ‘acta’ de David Sánchez: enchufazo 100%

Lo de las actas de la Diputación socialista de Badajoz en el proceso de selección que terminó con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, llevándose el puesto de coordinador de los conservatorios, se parece mucho a las votaciones del festival de Eurovisión, porque las puntuaciones se prestan a la sospecha. OKDIARIO publicó en exclusiva que había dos actas distintas, con notas distintas para los aspirantes, aunque en ambas el elegido era David Sánchez, faltaría más.

Todo lleva a pensar que el tribunal trató de aquilatar las puntuaciones de un acta a otra para que no pareciera que el hermano músico del presidente ganaba por amplia goleada. Terminó por dejarlo en goleada sin más, después de ajustar convenientemente las puntuaciones. Pero ahora, OKDIARIO desvela que existía otra tercera acta, acompañando el currículum del músico, en la que aparecen puntuaciones distintas a las de las otras dos y, sorprendentemente —o no tanto—, David Sánchez obtiene un cien sobre cien.

Seguramente, y puestos a sospechar –que es lo que demanda el asunto–, la Diputación socialista de Badajoz empezó por cubrirse las espaldas diseñando un plan que pasaba por otorgarle al hermano del presidente la mayor de las puntuaciones para, en función de las notas del resto de aspirantes, ir modulándolas poco a poco hasta el acta final en la que David Sánchez fue proclamado vencedor. Por eso, el acta que hoy publica OKDIARIO debió corresponderse con un primer borrador que, por error, fue adjuntado a la tramitación del expediente junto a su currículum profesional.

Se empezaba otorgándole un 100 sobre 100 para después —ante la evidencia de que aquello era un cante— ir sutilmente adaptándole la nota para no agraviar al resto de aspirantes. O sea, que se fue cocinando el pucherazo a medida que avanzaba el proceso de selección. Con independencia de cuál sea la decisión de la justicia, esto es verde y con asas. Un enchufazo al 100%.