Colas en Decathlon por los pantalones de presoterapia con 8 cámaras independientes para mejorar la circulación
Los pantalones de presoterapia se han convertido en uno de los productos deportivos del momento. Y este modelo con ocho cámaras independientes que se vende en Decathlon está causando auténtico furor entre corredores, aficionados al gimnasio y personas que simplemente buscan aliviar la sensación de piernas cansadas después de un día intenso. Lo que hasta hace poco parecía un aparato reservado para clínicas de fisioterapia o deportistas profesionales, ahora se ha colado en miles de hogares y ha provocado que muchos usuarios quieran probar por sí mismos una tecnología que promete mejorar la circulación y acelerar la recuperación muscular.
Se trata de los novedosos shorts para cadera y glúteo de la marca Sizen, que se han convertido en uno de los artículos más buscados de las últimas semanas gracias a un sistema de compresión secuencial que promete mejorar el drenaje linfático y reducir la fatiga muscular. La clave del éxito de estos pantalones de presoterapia está en sus ocho cámaras independientes, una tecnología que permite aplicar presión de manera gradual y controlada en distintas zonas de las piernas, glúteos y cadera.
A diferencia de otros sistemas más básicos, estas cámaras trabajan de forma secuencial para simular un masaje profundo que favorece el retorno venoso y ayuda a disminuir la pesadez muscular después del ejercicio. Los fabricantes explican que el dispositivo incorpora hasta seis programas de masaje y niveles de presión ajustables que alcanzan los 250 mmHg, además de conectividad mediante aplicación móvil y funcionamiento silencioso.
Decathlon arrasa con estos shorts de presoterapia
El boom de este producto coincide con el crecimiento de todo lo relacionado con el bienestar y la recuperación física. Cada vez más personas no solo se preocupan por entrenar, sino también por descansar mejor y reducir la fatiga después de hacer deporte. En redes sociales son habituales los vídeos de deportistas utilizando botas o pantalones de presoterapia mientras descansan en casa, y eso ha despertado la curiosidad de muchos usuarios. A esto se suma que el formato tipo pantalón cubre más zonas que otros dispositivos tradicionales, algo que ha llamado especialmente la atención entre los que buscan una sensación de masaje más completa.
Gran parte de la popularidad también llega gracias al boca a boca y a las opiniones positivas de aquellos que ya han probado estos shorts de la marca Sizen. Muchos usuarios aseguran notar alivio en las piernas tras entrenamientos largos o jornadas de mucho tiempo de pie. Aunque los especialistas recuerdan que este tipo de dispositivos no sustituyen tratamientos médicos, sí reconocen que la presoterapia puede ayudar a mejorar temporalmente la circulación y aportar sensación de descanso muscular cuando se usa correctamente. Además, el hecho de que este tipo de tecnología sea ahora más accesible ha hecho que deje de verse como un lujo reservado solo a deportistas de élite.
