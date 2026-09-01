Así es el hotel rosa propiedad de Tita Cervera en la Costa Brava: 400 € la noche, tiene 9 habitaciones y es ‘only adults’

Hay hoteles que buscan impresionar con grandes dimensiones, edificios monumentales o largas listas de servicios. Y después está The Pink Elephant, el pequeño hotel boutique que Tita Cervera ha convertido en uno de los alojamientos más singulares de la Costa Brava. Situado frente a la bahía de Sant Pol, en S’Agaró, el establecimiento parece salido de una postal de Miami Beach: una villa de fachada rosa, jardines tropicales, palmeras, elefantes decorativos y el Mediterráneo como telón de fondo.

La propiedad tiene una característica que define toda su personalidad: sólo cuenta con nueve habitaciones. Su concepto adults only está pensado para quienes buscan unos días de calma, lejos del bullicio de los grandes destinos turísticos. Aquí la sensación no es tanto la de alojarse en un hotel como la de entrar en el universo privado de su propietaria.

Carmen Thyssen adquirió la villa y, después de su transformación, The Pink Elephant abrió sus puertas en 2023. El resultado combina sofisticación, fantasía y un cierto aire retro. El rosa, presente desde la fachada hasta numerosos detalles del interiorismo, se mezcla con el blanco y con una vegetación exuberante que envuelve la piscina y las zonas de descanso. Columnas inspiradas en palmeras, textiles cuidadosamente escogidos y pequeños guiños decorativos convierten cada espacio en parte de una misma escenografía.

Pero si hay algo que distingue al hotel es el arte. Cerca de una veintena de obras acompañan al huésped durante su estancia, muchas de ellas firmadas por Mercedes Lasarte, artista argentina y amiga de Carmen Thyssen desde la década de los setenta. Sus pinturas, protagonizadas en ocasiones por leopardos, panteras, pumas y otros animales, aportan al conjunto un carácter exótico y colorista.

La relación entre ambas va mucho más allá de la de coleccionista y artista. Lasarte ha retratado a distintos miembros de la familia Thyssen y Carmen es una de sus principales coleccionistas. En The Pink Elephant, esa relación se hace especialmente visible. Cada habitación está presidida por una de sus obras y el arte también ocupa un lugar destacado en las zonas comunes.

Uno de los espacios más sorprendentes es el spa. Allí, Lasarte creó un gran mural en el que varias panteras negras aparecen frente al mar, una escena de inspiración casi selvática en la que también intervino la propia baronesa. El hotel esconde además un pequeño cine privado, con sofás blancos, pensado para prolongar la experiencia de desconexión sin necesidad de abandonar la villa.

Las habitaciones mantienen la misma filosofía. La más especial es la Suite, situada en la zona superior y equipada con una terraza privada de unos 50 metros cuadrados desde la que se contempla la bahía. Los techos abuhardillados y la bañera integrada en el dormitorio completan una estancia concebida para disfrutar del paisaje. Las habitaciones Premium cuentan con terraza o balcón y vistas al mar, mientras que las Deluxe se orientan hacia los jardines tropicales.

La experiencia continúa en la mesa. El restaurante de The Pink Elephant está abierto también a quienes no se alojan en el hotel y dispone de una terraza frente al Mediterráneo. La propuesta gastronómica apuesta por el producto local y la cocina marinera, con protagonismo de pescados, mariscos y arroces, acompañados por vinos de diferentes denominaciones españolas y francesas.

El de Carmen Thyssen no es, además, un caso aislado. Otras celebridades han llevado su nombre al mundo de la hotelería, convirtiendo estos establecimientos en una extensión de su propia personalidad. Robert De Niro, por ejemplo, está detrás de Nobu Hotels, una cadena de hoteles de lujo nacida de su asociación con el chef Nobu Matsuhisa y el productor Meir Teper. Francis Ford Coppola también creó su propia colección de alojamientos, vinculados a su universo cinematográfico y a su pasión por los viajes. Y en España, Cristiano Ronaldo se introdujo en el sector hotelero con la marca Pestana CR7, mientras que Lionel Messi puso en marcha su propia línea de hoteles MIM Hotels. Son proyectos muy diferentes entre sí, pero comparten una misma idea: convertir la fama y el universo personal de sus propietarios en parte de la experiencia que vive el huésped. En The Pink Elephant, esa filosofía adquiere una dimensión especialmente artística.