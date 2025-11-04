La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes, una mujer de origen rumano y un hombre de origen subsahariano por la paliza brutal a un joven español discapacitado en Zaragoza. La menor de edad, jaleaba al agresor para darle una cruel paliza a al joven discapacitado, el joven subsahariano golpeó a la víctima y un tercer joven de origen magrebí grabó toda la escena para subirla a las redes sociales y convertir el vídeo en viral para mayor humillación.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de septiembre en un parque del barrio de Delicias de la capital zaragozana. Allí, los tres agresores abordaron a la víctima, un joven con un 70% de discapacidad intelectual, alrededor de las 17:00 horas de la tarde.

El origen de la agresión parece ser un comentario desafortunado por parte del joven discapacitado, así que los tres matones acudieron a cebarse con el joven vulnerable.

Subieron la paliza a las redes sociales

El vídeo no puede ser más explícito. Fueron más de 30 segundos de puñetazos en la cara y en el cuerpo. A traición, un joven subsahariano se acerca a la víctima sabiendo que está indefensa y le propina una paliza brutal.

Junto a agresor, una joven le jalea para que siga golpeando al joven discapacitado intelectual. Todos se ríen, incluido un joven magrebí que graba la escena con su móvil. La víctima dice «Vale, vale, vale, por favor para» prometiendo hacer todo lo que le diga el agresor que sigue golpeándole.

Tras la humillación y la paliza al joven discapacitado en Zaragoza, los tres valientes subieron el vídeo a las redes sociales y pronto se convirtió en viral.

Este lunes, la Policía Nacional ha detenido a dos de los autores, una mujer de origen rumano y un joven de origen subsahariano por los hechos. Se les acusa de un delito de odio y otro de lesiones.