Tom Holland abandona el rodaje de ‘Spider-Man 4’ tras un aparatoso accidente: descansará «por precaución»

El rodaje de Spider-Man 4 estaba avanzando a pasos agigantados desde hace varias semanas, pero un peligroso imprevisto ha paralizado el proyecto: Tom Holland ha sufrido un accidente en el set. El actor británico permanece bajo cuidados médicos en Glaslow, lugar en el que se está filmando la cinta. No obstante, los fans pueden estar tranquilos porque según los medios estadounidenses, lo más probable es que Holland regrese a la filmación dentro de pocos días. Conforme cuentas en los tabloides de al otro lado del charco, el prometido de Zendaya ha sufrido una conmoción cerebral leve, tomándose algunos días «por precaución» antes de volver a su icónico rol del trepamuros.

Brand New Day es uno de los títulos más esperados por los acólitos de Marvel. Sobre todo, teniendo en cuenta que la anterior entrega generó una gran expectación al reunir a los tres hombres araña del cine (Tobey Maguire, Andrew Garfield y el propio Holland), recaudando 1.952 millones de dólares en el box office. Dicha Spider-Man: No way home supuso un punto y aparte en el arco narrativo de Peter Parker y ahora, desde Disney y Sony Pictures han prometido un filme que devolverá el personaje a su lado más callejero. Acostumbrados al secretismo institucional del equipo de Kevin Feige, sabemos entre poco y nada del cuarto largometraje que protagonizará Tom Holland, aunque su accidente viene a confirmar un incremento en el número de acrobacias del personaje, al cual hemos podido ver balancearse con cables de seguridad en varios vídeos filtrados por redes sociales. Ese empeño por la coreografía en el campo de la acción tiene todo el sentido del mundo, dado que en esta ocasión, el encargado de dirigirla es Destin Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. La cinta protagonizada por Simu Liu supuso el debut del superhéroe en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) y a pesar de no tener grandes críticas, sí que destacó por sus grandes escenas de acción repletas de magníficas peleas.

Tom Holland: un aparatoso accidente

Más allá de lo que podamos intuir por el cambio de Jon Watts en la silla de director, Brand New Day ha destacado por el anuncio de varios de los actores que aparecerán en el filme. Porque por un lado, tendremos la vuelta de Zendaya y Jacob Batalon a sus respectivos papeles de MJ y Ned y por otro, la aparición de roles tan inesperados como el Hulk de Mark Ruffalo, el Castigador de Jon Bernthal y la Viuda Negra de Florence Pugh. Y a todo esto, se le debe añadir la presencia de la estrella de Stranger Things, Sadie Sink, en un papel todavía por confirmar.

THR o Deadline fueron los primeros en confirmar la retirada de Tom Holland del rodaje por su accidente. Tras las mencionadas informaciones, The Sun aseguró que la conmoción del londinense surgió debido a una acrobacia. Sin embargo, el tabloide británico contó además que tanto el intérprete como Zendaya acudieron posteriormente a un acto benéfico.

¿Cuándo se estrena ‘Spider-Man 4’?

Se desconoce si el imprevisto de Tom Holland con el accidente repercutirá en la fecha final del estreno tras sus días de descanso. Por el momento, Spider-Man: Brand New Day está prevista para llegar a los cines el 31 de julio de 2026.