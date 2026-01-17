Si te gustó ‘The Wire’ tienes que ver este thriller policíaco que ha dejado sin habla a la crítica

Las series dramáticas de suspense y acción protagonizadas por policías se han puesto de moda en los últimos años y algunas como The Wire, The Shield, Los Sopranos, Breaking Bad, Snowfall o La ciudad es nuestra se han convertido en las preferidas de los usuarios de las plataformas de streaming. Esta última La ciudad es nuestra (We Own This City) se estrenó en HBO Max en 2022 y ha sido creada por George Pelecanos y David Simon, el responsable de The Wire. Una original serie que se centra en los problemas la ciudad de Baltimore con las armas y las drogas en 2015 a través del retrato del trabajo en una unidad de élite compuesta agentes de paisano que quieren limpiar las calles de la ciudad. La ciudad es nuestra está basada en el libro homónimo de Justin Fenton, un reportero del Baltimore Sun. Esta serie es una buena opción para los que están buscando acción, suspense y emociones fuertes.

La serie La ciudad es nuestra ha sido dirigida por Reinaldo Marcus Green, está basada en hechos reales y consta de solo 6 episodios. Una ficción perfecta para los que están buscando acción y suspense y ese tipo de series en las que se explica cómo el problema del sistema se encuentra dentro y, por lo tanto, va a resultar muy complicado arreglar la situación de forma rápida. En este caso la corrupción se encuentra en los pasillos del departamento de policía de Baltimore y en la nueva unidad especial creada para combatir el crimen y la corrupción.

Para muchos la serie La ciudad es nuestra es una de las mejores series de policías que se pueden encontrar en las plataformas de streaming por su estilo casi documental y su forma de ir contando en directo lo que pasa en la calle, en el departamento de policía y en las salas de interrogatorio. Sus creadores suelen recurrir también a los flashbacks para explicar lo que pasó en la ciudad hace unos años e intentar entender el origen de la corrupción y el crimen.

¿Qué ocurre en la serie La ciudad es nuestra?

Esta serie comienza con la muerte en extrañas circunstancias de Freddie Gray, un joven negro bajo custodia policial, al que se le acusa de provocar una ola de disturbios. A raíz de este suceso la oficina del alcalde comienza a moverse y también se abre una investigación federal sobre la muerte de Gray. Además, la ciudad está sufriendo numerosos asesinatos y disturbios de todo tipo y parece que la situación se les ha ido de las manos.

Para investigar lo que ha ocurrido, la policía de Baltimore recurre al sargento Wayne Jenkins y a su unidad de élite de agentes especializados, para librar las calles de armas y drogas. Pero lo que no saben es que la corrupción está dentro del departamento de policía y es complicado sacar la situación a la luz.

Esta serie está basada, como ya hemos comentado, en hechos reales, y hay que tener en cuenta que el sargento Wayne Jenkins fue uno de los ocho oficiales que fueron condenados por varios cargos de corrupción en 2018 y 2019, lo que constituyó en un gran escándalo en la ciudad de Baltimone.

El reparto de esta serie de acción

El protagonista de esta serie es el actor Jon Bernthal que da vida al impulsivo sargento Wayne Jenkins, el cual es el líder del Grupo de Trabajo de Rastreo de Armas (GTTF) del Departamento de Policía de Baltimore (BPD). Junto a él están los actores Josh Charles que interpreta el papel de Daniel Hersl, un oficial del BPD involucrado en el GTTF y Jamie Hector, que también participa en The Wire, el de Sean Suiter, un detective de homicidios del BPD atrapado en el caso GTTF..

También en el reparto están actores como Delaney Williams, Don Harvey, Larry Mitchell, Jermaine Crawford, Chris Clanton, Christopher R. Anderson, Darrell Britt-Gibson, Rob Brown, Ham Mukasa, Dagmara Domińczyk o Wunmi Mosaku, entre otros.

La serie La ciudad es nuestra es un buen thriller policial que engancha desde el primer episodio y sorprende por ese estilo medio documental con el que está rodada con el que logra transmitir una gran veracidad. Además, hay que destacar las geniales interpretaciones de los actores Jon Bernthal, Josh Charles y Jamie Hector que refuerzan ese estilo documental y esos flashbacks con lo que se intenta explicar lo qué ocurrió en el pasado.

Además de esta serie en la plataforma de streaming HBO Max se pueden encontrar otras que no se pueden dejar de ver por su calidad como Los Soprano, The Wire, True Detective, Mare of Easttown, Perry Mason, Task o Gomorra, entre otras. Cualquiera de estas series es perfecta para pasar un fin de semana de acción y suspense desde nuestro sillón.