Batacazo para ‘Sirat’ en los BAFTA: arrasa ‘Una batalla tras otra’ de Paul Thomas Anderson

La 79ª edición de los BAFTA celebrada este domingo ha confirmado el favoritismo de Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson. La película se alzó con el premio a Mejor Película y cinco galardones más, incluyendo Mejor Director, lo que acerca a Anderson a su primer Oscar tras once nominaciones previas sin éxito. Además, se llevó Mejor Guión Adaptado y Mejor Fotografía, consolidando su dominio en la ceremonia. En la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, la española Sirat, perdió frente a la noruega

Los pecadores, que contaba con 13 nominaciones, tuvo que conformarse con tres premios: Mejor Actriz Secundaria, Mejor Música y Mejor Guión Original. La noche también reservó sorpresas: Jessie Buckley se llevó el premio a Mejor Actriz por su interpretación en Hamnet, mientras que el galardón a Mejor Actor fue para Robert Aramayo por la película escocesa I Swear, dejando fuera a favoritos como Timothée Chalamet (Marty Supreme) y Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra). Además, Aramayo se llevó el premio a la Estrella Emergente, convirtiéndose en una de las mayores sorpresas de la velada.

A la ceremonia, acuedieron los príncipes de Gales Guillermo y Kate Middleton. Es la primera aparición pública del príncipe Guillermo desde el arresto el príncipe Andrés.

En la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, la española Sirat, dirigida por Oliver Laxe, perdió frente a la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier. Tampoco logró imponerse la brasileña El agente secreto, gran favorita de cara a los próximos Oscar. Esta derrota supone un duro golpe para las posibilidades de Sirat de competir por el galardón estadounidense.

Premios secundarios

En cuanto a los premios secundarios, Sean Penn fue reconocido como Mejor Actor Secundario por Una batalla tras otra. Wunmi Mosaku se llevó la estatuilla a Mejor Actriz Secundaria por Los pecadores. Ambos filmes, además, vieron premiados sus guiones en las categorías de adaptado y original, respectivamente.

Uno de los grandes perdedores de la noche fue Hamnet, que se tuvo que conformar únicamente con los premios a Mejor Actriz y Mejor Película Británica, sin lograr reconocimiento en otras categorías técnicas como música, guion o fotografía. Más duro aún fue el varapalo de Marty Supreme, que no obtuvo ninguno de los once premios a los que aspiraba.

Galardones técnicos

En los galardones técnicos, se premió a lo esperado: música de Los pecadores, maquillaje de Frankenstein, sonido de F1, y montaje de Una batalla tras otra. Sin embargo, la película de Paul Thomas Anderson sorprendió llevándose también Mejor Fotografía, destacando frente a competidores como Train Dreams.

Finalmente, los británicos demostraron su vertiente más política al otorgar el premio al Mejor Documental a Mr. Nobody Against Putin, un trabajo crítico con el gobierno ruso.

La ceremonia consolidó a Una batalla tras otra como la gran vencedora de los BAFTA y dejó a Sirat y Oliver Laxe con pocas posibilidades de competir por el Oscar, marcando una noche de grandes sorpresas y decisiones inesperadas por parte de la Academia del Cine Británico.