Álvaro Cervantes, Premio Goya 2026 a mejor actor de reparto

Sin duda era una de las categorías más reñidas, pero al finalÁlvaro Cervantes se ha llevado el Goya 2026 al mejor actor de reparto. El catalán se imponía frente a toda una dura competencia, dentro de una sección en la que en ningún momento hubo un claro favorito. Sin embargo, cuando su nombre resonó en el Edificio Fórum de la ciudad condal, el entusiasmo general verificó que efectivamente, su papel en Sorda bien valía el reconocimiento un tanto tardío por parte de la Academia de Cine.

En su discurso, Cervantes redirigió el honor del premio hacia el valor del equipo técnico y artístico de la cinta, aparte de agradecer el apoyo de los suyos y el de la Academia. Con su Goya 2026 al mejor actor de reparto, el intérprete recoge así el testigo de de Salva Reina, quien se llevó el galardón el año pasado por El 47.

La gala estuvo marcada por la nostalgia desde el primer momento, pues la 40.ª edición marcaba el regreso a Barcelona, un cuarto de siglo después de aquella velada en la que Pedro Almodóvar se llevó los premios más relevantes de la noche por Todo sobre mi madre (1999).

El Goya 2026 al mejor actor de reparto es para XXXX

En los Goya 2026, la lista completa de nominados al mejor actor de reparto era la siguiente; Miguel Rellán (El cautivo), Juan Minujín (Los domingos), Kandido Uranga (Maspalomas), Tamar Novas (Rondallas) y Álvaro Cervantes (Sorda).

Como curiosidad, no podemos evitar señalar que en realidad Rellán es el primer ganador histórico de la categoría. Pues él es quien se llevó el busto del pintor por Tata Mía en la primera edición celebrada en 1987. Este año, el único del grupo de cinco actores que ya tenía un Goya en su vitrina era Novas, ganador de la consideración en 2005 por Mar adentro, el largometrajes con más premios (14) en la historia de la competencia. Por su parte ni Cervantes ni Uranga ni Minujín se habían alzado anteriormente con la victoria y sólo la estrella de Sorda había recibido antes, sendas nominaciones al mejor actor revelación por El juego del ahorcado (2008) y al mejor actor de reparto por Adú (2020).

El Goya al mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes es una consideración y reconocimiento que hace justicia a su talento y también a un increíble trabajo de preparación escondido bajo la apariencia de un personaje a priori sencillo, pero repleto de aristas.

La reconfiguración de los papeles masculinos

A grandes rasgos, la mayoría de los roles masculinos interpretados tanto en las categorías protagonistas como en los perfiles de reparto ejemplifican cambios evidentes en los papeles de los hombres dentro del cine español. Todas ellas poseen muchos más silencios que actuaciones grandilocuentes.

Bajo miradas que reconfiguran su propia identidad, como ese aire de autoridad decadente del carácter de Rellán en El cautivo y de Uranga en Maspalomas o siendo un anclaje emocional para el resto de personajes, como sucede con Minujín en Los domingos y Novas en Rondallas.