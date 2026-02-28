Nagore Aranburu, Premio Goya 2026 a mejor actriz de reparto

Los aplausos han sonado al unísono en el el Adutori Forum de Barcelona cuando, tras la apertura del sobre, se ha pronunciado el nombre de la ganadora: Nagore Aranburu recibe el Goya 2026 a la mejor actriz de reparto por su papel en Los domingos. La vasca se impuso al resto de competidoras y aunque su victoria se repetía en la mayoría de los pronósticos, la intérprete mostró una cara de evidente sorpresa al conocer el desenlace final con la votación de la Academia. En el discurso, Aranburu agradeció a los académicos el galardón sin dejar pasar la ocasión de poner en valor y elogiar al resto sus compañeras de profesión nominadas.

A diferencia de otras secciones, fiarse de las principales apuestas era un tanto arriesgado en este Goya 2026 a la mejor actriz de reparto. Sobre todo, porque todas ellas son de sobra conocidas dentro de la industria audiovisual. De esta forma, Aranburu recoge el testigo de Clara Segura, quien se llevó la consideración el pasado año por El 47. Los roles experimentados han marcado en términos generales, una categoría dominada por mujeres de mediana edad. Diferencia abismal con otros premios del extranjero, donde lo habitual es ver cómo por falta de personajes perfiles mayores, las actrices más jóvenes dominan la mayoría de las competencias interpretativas. Algo que, en cierta medida, demuestra la predisposición de las productoras y los cineastas por narrar historias que pongan el foco fuera de un edadismo femenino especialmente común en Hollywood.

Con la camaleónica representación de su personaje en el largometraje dirigido por Alauda Ruíz de Azúa , Nagore Aranburu convenció a los espectadores y a los votantes de los Goya con un trabajo repleto de aristas y matices. Porque aunque el papel sea secundario, resulta impensable imaginar Los domingos sin su presencia.

El Goya 2026 a la mejor actriz de reparto es para Nagore Aranburu

La lista completa de nominadas al Goya 2026 a la mejor actriz de reparto era la siguiente; Elvira Mínguez (La cena), Nagore Aranburu (Los domingos), Miryam Gallego (Romería), Elena Irureta (Sorda) y María de Medeiros (Una quinta portuguesa).

La 40.ª edición de la fiesta del cine español se ha caracterizado por una abundancia masiva de dramas familiares y con ello, roles vinculados a esas dinámicas narrativas. Tan sólo el desempeño de Mínguez en la comedia negra, La cena, rompe esa hegemonía solemne a menudo tan característica de nuestro séptimo arte. Y justamente de todas las que optaban a premio, ella es la única que ya tenía en su vitrina un busto del pintor romántico.

El alma emocional de sus historias

Aparte del drama como núcleo temático, los personajes de las actrices nominadas comparten algunos rasgos psicológicos que marcan y delimitan el tono de sus proyectos. Uno de ellos es el del peso de la memoria, como el desempeño del rol de Gallego en Romería, de Medeiros en Una quinta portuguesa y Mínguez en La cena y el otro, el de su representación de ese cine silencioso que no hace demasiados aspavientos.

Todas funcionan como una especie de alma emocional en sus respectivas historias, pero sólo Nagore Aranburu ha logrado mezclar a la perfección, ese dominio de la sutileza tan difícil de ver en el cine de la actualidad.