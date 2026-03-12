Ni las 8 ni las 9: ésta es la hora a la que hay que cenar si quieres tener más años de vida, según los expertos

Un estudio realizado en el Reino Unido, que analizó a casi 3.000 adultos mayores y se publicó en Communications Medicine, reveló que «las enfermedades físicas y mentales, como la fatiga, los problemas de salud bucal, la depresión, la ansiedad y la multimorbilidad, se asocian principalmente con un desayuno más tardío». La ciencia sugiere que la hora de cenar influye en la calidad y en la esperanza de vida.

En la misma línea, un ensayo clínico iniciado en 2025 por la National Taiwan Normal University (NTNU) analiza los efectos de cenar temprano (entre las 17:30 y 19:00) frente a cenar más tarde (de 20:30 a 22:00 horas) sobre la insulina, el sueño y la salud cardiovascular. Los resultados preliminares sugieren que adelantar la cena contribuye a una mejor regulación de la glucosa y a una mayor calidad del sueño.

¿Cuál es la mejor hora para cenar?

La muestra incluyó a 2.945 personas de entre 42 y 94 años, con una edad media de 64, de Newcastle y Manchester. Desde 1983 hasta 2017 registraron los horarios de sus cuatro comidas diarias. Una de las primeras conclusiones es que a medida que pasan los años, el intervalo entre la hora de desayunar y de cenar es más breve.

«Enfermedades físicas y mentales, como la fatiga, los problemas de salud bucodental, la depresión, la ansiedad y la multimorbilidad, se asocian principalmente con un desayuno más tardío. Los perfiles genéticos relacionados con un cronotipo vespertino, pero no la obesidad, se vinculan con comidas más tardías. Un horario de desayuno más tardío también se asocia con una mayor mortalidad», recoge National Geographic.

La tasa de supervivencia a una década del «grupo tardío» fue del 86,7%, en comparación al 89,5% de la ingesta temprana. La variabilidad en el almuerzo, en cambio, fue mucho menor entre ambos grupos. La importancia de la primera ingesta de alimentos del día es la más importante porque es la primera tras el ciclo de sueño y cuando el ritmo circadiano requiere energía.

Recetas saludables

Tres ideas de CENAS🤤

🥕 1. Tacos de reina pepiada (low carb + altos en proteína)
Tortillas: 1 zanahoria pequeña rallada + 2 huevos + sal + pimienta + 1/3 taza de mozzarella. Mezcla, cocina en sartén (2 cucharadas por tortilla), tapa, voltea y listo.
Relleno: 1 taza de pollo desmechado + 1 cda yogur griego + mostaza + 1 aguacate Hass + cilantro + cebolla morada + sal y pimienta. Mezcla y rellena.
Cremosos, proteicos y deliciosos 🤤

🍕 2. Pizza alta en proteína
Base: 1 taza de pollo molido + sal + pimienta + paprika + ajo en polvo + orégano. Forma la base y hornea 10 min. Agrega 1 cda salsa de tomate, mozzarella, pepperoni y cebolla. Gratina y listo 🔥

🍔 3. Hamburguesa con pan de waffle de batata
Pan: 1 batata cocida + 1 huevo + sal. A la waflera (1½ cda por tapa).
Carne: pollo molido sazonado + queso.
Salsa: 1 cda yogur griego + toque limón + media cdita mostaza + 1 cedita de queso crema + paprika + sal + pimienta + un poquito de agua para que quede más líquida.
Arma con lechuga, tomate y cebollas caramelizadas (a fuego bajo con un chorrito de agua hasta que estén suaves).

Estas opciones son altas en proteína, más ligeras y perfectas para la cena 💛

Para la elaboración de las tortillas, mezcla una zanahoria pequeña rallada con dos huevos, sal, pimienta y un tercio de taza de mozzarella. Cocina en sartén, usando dos cucharadas por tortilla, tapa y voltea hasta que estén listas. Para el relleno, combina una taza de pollo desmechado con una cucharada de yogur griego, mostaza, un aguacate, cilantro, cebolla morada, sal y pimienta. Mezcla bien y rellena las tortillas. El resultado es un plato cremoso, proteico y delicioso, perfecto para la hora de cenar.

Para la pizza rica en proteínas, comienza formando la base mezclando una taza de pollo molido con sal, pimienta, paprika, ajo en polvo y orégano. Hornea la base durante diez minutos hasta que esté firme. A continuación, añade una cucharada de salsa de tomate, mozzarella, pepperoni y cebolla, y gratina hasta que el queso se derrita y adquiera un ligero dorado. Así obtendrás una pizza rica en proteínas y con mucho sabor.

Para el pan de la hamburguesa, mezcla una batata cocida con un huevo y sal, y cocina en la gofrera utilizando una cucharada y media por tapa. La carne se prepara con pollo molido sazonado y queso, mientras que la salsa combina una cucharada de yogur griego, un toque de limón, media cucharadita de mostaza, media cucharadita de queso crema, paprika, sal y pimienta, agregando un poco de agua para que quede más líquida. Monta la hamburguesa con lechuga, tomate y cebollas caramelizadas, cocinadas a fuego bajo con un chorrito de agua hasta que estén suaves.