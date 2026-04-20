Adiós al secreto de la Coca-Cola: un científico revela que ha descifrado su receta tras 139 años

El científico Zach Armstrong asegura haber desvelado el secreto de la Coca-Cola. Este estudiante de ingeniería química en su último año de carrera asegura haber logrado una copia idéntica de una de las bebidas más importantes del mundo, cuya fórmula nunca ha sido desvelada. Este invento lo ha publicado en su canal de YouTube. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el científico que ha dado con el presunto secreto de la Coca-Cola.

¿Cuál es el secreto de la Coca-Cola? Esta es una de las preguntas más frecuentes en la reciente historia de la humanidad. El farmacéutico John Stith Pemberton creó en 1886 en Atlanta una bebida de la que nunca se ha sabido su verdadera composición. Esta es la llamada fórmula secreta de la Coca-Cola que sólo la conocen muy pocas personas en el mundo y que está expuesta en una vitrina en el World of Coca-Cola, situado en la ciudad que vio nacer a una de las bebidas más comercializadas del mundo en sus 139 años de vida.

En el año de su 140 cumpleaños, Zach Armstrong, creador del canal de YouTube ‘LabCoatz’ y estudiante de ingeniería química en último año, ha conseguido lograr la que parece ser la copia idéntica de la Coca-Cola. Lógicamente, este descubrimiento ha dado la vuelta al mundo y este vídeo se ha convertido en tendencia a nivel mundial. A ello habría llegado después de un año de análisis químicos y experimentos que le habrían llevado a dar con el famoso secreto de la Coca-Cola.

Un científico desvela el secreto de la Coca-Cola

«Replicando a la perfección la Coca-Cola. Me llevó un año». Así reza el titular del vídeo publicado en YouTube por Zach Armstrong, que ya cuenta con 8,6 millones de reproducciones. «La fórmula secreta de Coca-Cola es uno de los secretos mejor guardados de la historia reciente… ¡y yo odio los secretos! Así que, naturalmente, la descifré con la ayuda de la espectrometría de masas y ¡creé una réplica químicamente idéntica!», cuenta en la descripción.

En el vídeo, este científico comienza dejando claro que para dar con una réplica exacta de la Coca-Cola hay que añadir, por cada litro de refresco, 100 gramos de azúcar, 96 miligramos de cafeína, 0,64 gramos de ácido fosfórico y además también colorante de caramelo. Hasta ahí más o menos todo el mundo llega, pero más allá de estos «sabores naturales», el trabajo importante de este estudiante de ingeniería química está en dar con la hoja de coca descocainizada producida por la compañía Stepan. Y que lógicamente él no tenía alcance a ello.

Así que su gran objetivo es lograr crear una Coca-Cola sin uno de sus principales ingredientes. Para ello realizó una prueba química denominada espectrometría de masas y replicó químicamente el refresco sin la hoja de coca. Todo ello fue gracias a los taninos, que contienen la famosa hoja de coca y que proporcionan un sabor amargo. Para ello recurrió a los taninos de vino para incorporarlos a su mezcla.

Después, completó el proceso con los aceites que están en la lista de ingredientes de la Coca-Cola, como el de limón, árbol de té, canela, nuez moscada, naranja, lima, cilantro y de pino. Para finalizar, mezcló todo con vinagre, glicerina, vainilla, ácido fosfórico, cafeína y azúcar. Después de hacer pruebas y pruebas durante un año, este químico y youtuber dio con el secreto de la Coca-Cola.

Los ingredientes de la Coca-Cola

Hasta la fecha, los únicos ingredientes confirmados de la Coca-Cola son los siguientes:

Agua carbonatada

Azúcar

Colorante de caramelo E-150d

Acidulante E-338 o ácido fosfórico

El último ingrediente y donde está el apellido «secreto» está en los aromas naturales que, según este científico, son tales como cítricos, especias como canela o nuez, vainilla, el extracto de la hoja de coca descocainizada y parece que nuez de cola.