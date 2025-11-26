Coca-Cola en España y la Fundación Grandes Amigos se unen esta Navidad para combatir la soledad no deseada de las personas mayores en los barrios. Gracias a las redes vecinales con las que cuenta la fundación, promoverán el acompañamiento, las relaciones de amistad y el apoyo mutuo entre vecinos voluntarios y mayores a través de distintas actividades. Esta iniciativa se enmarca en la campaña de Coca-Cola Refresca tu espíritu navideño y comienza en unas fechas en las que la soledad puede sentirse con más fuerza, y tendrá recorrido durante 2026 en diferentes regiones de España.

La soledad no deseada está reconocida por la OMS como un problema de salud pública y se asocia a riesgos como depresión y mayor mortalidad. Según el INE, en España un tercio de la población será mayor de 65 años en 2050, y 1 de cada 3 hogares estará habitado por una sola persona en 2037. Pero ya hoy más de 2 millones de personas mayores de 65 viven solas y, aunque vivir solo no significa sentirse solo, puede ser factor de riesgo.

Ante la evidencia de que viviremos más, pero más solos, fortalecer la vida comunitaria y las redes de cuidados parece crucial para la salud y la participación social de los mayores. Y ese es el objetivo de la colaboración entre Coca-Cola y Grandes Amigos que ha arrancado hoy en Madrid con un encuentro entre representantes de ambas organizaciones, voluntarios y mayores que participan en los programas de la fundación. Durante la jornada todos ellos han participado en un taller creativo de velas artesanales, organizado por Ooh Lala Candle, símbolo de luz y compañía, para dar la bienvenida a la Navidad.

La colaboración continuará con la celebración de 8 fiestas navideñas en varias ciudades y pueblos de Madrid, Galicia, Cantabria y Extremadura, de las que disfrutarán más de 600 personas entre mayores y voluntarios.

Coca-Cola hace frente a la soledad de los mayores

El acuerdo entre Coca-Cola y la Fundación Grandes Amigos es un compromiso sólido que va más allá de estas fechas navideñas. De él se beneficiarán 458 personas, incluyendo 241 personas mayores y 217 voluntarias, a través de actividades de ocio inclusivo como meriendas, encuentros de barrio, salidas culturales y talleres en Madrid, Alicante y Cantabria a lo largo de 2026. Estas acciones buscan impulsar la socialización y el bienestar emocional, a la vez que estimulan el tejido vecinal y el comercio local, adaptando las acciones para mitigar la soledad a las particularidades de cada territorio.

«Me hace especial ilusión que Coca-Cola apoye nuestro programa de redes vecinales, porque tiene mucho que ver con los orígenes y la esencia de Grandes Amigos, que nació en un barrio de Madrid hace 22 años. En aquel momento nadie hablaba de la soledad y ahora hemos conseguido tejer una comunidad de más de 2.000 personas mayores y unos 3.000 voluntarios en toda España», ha afirmado Mercedes Villegas, Directora de Grandes Amigos.

Durante sus más de 20 años de vida, Grandes Amigos ha logrado implantar con éxito su «estrategia 360 de la soledad», centrada en detección, prevención, acompañamiento, socialización, formación, investigación y sensibilización. Alianzas como esta son las que dan vida de forma tangible al propósito de Coca-Cola de estar cerca de las personas y contribuir, desde lo local, a un cambio mayor, reforzando su papel como un agente positivo en las comunidades donde está presente.

«Esta colaboración representa el verdadero espíritu de nuestra marca: conectar a las personas y celebrar los pequeños momentos de unión, por eso trasciende la propia campaña navideña. Gracias, Grandes Amigos, por vuestro trabajo, por permitirnos desarrollar junto a vosotros nuestra dimensión social y ayudaros a que las personas mayores, que son los héroes de los barrios, puedan sentirse integradas y acompañadas en su propio entorno», ha explicado Carolina Aransay, directora de Marketing de Coca-Cola Iberia.

‘Refresca tu espíritu navideño’

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones sociales que Coca-Cola lleva a cabo en Navidad y conecta con su campaña global Refresca tu espíritu navideño. Con ella busca inspirar la conexión humana, transformando el ajetreo y el bullicio de la época en momentos para hacer una pausa y experimentar una alegría real.