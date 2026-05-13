‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 12 de mayo?

La pasada noche del 12 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular formato realizó una nueva emisión de Tierra de Nadie, presentada por Ion Aramendi. De esta manera, la audiencia pudo apreciar como el formato hace frente a sus 70 días de aventura. Y es que, aunque las fuerzas son menores y el hambre cada vez mayor, nadie quiere irse. Los supervivientes se han puesto como objetivo llegar a la gran final y están dispuestos a luchar. Pero, como todo concurso que se precie, las nominaciones deben continuar y las expulsiones también.

El programa le mostró al público lo acontecido en Honduras durante las últimas 48 horas, que no ha sido poco. Pero, además, se realizó una nueva ceremonia de salvación. Y es que, en la gala del domingo, hubo una expulsión sorpresa. Nagore Robles abandonó el reality por ser la elegida por la audiencia. Por ello, los concursantes tuvieron que realizar unas nuevas nominaciones. Una situación que dejó entre la espada y la pared a Almudena, Claudia, Aratz y Alvar.

¿Quién fue el salvado ayer, 12 de mayo, en ‘Supervivientes 2026’?

Como ya se ha realizado en otras ocasiones, los nominados se subieron a una plataforma que está ubicada sobre el mar. De esta manera, si María Lamela corta su cuerda, el participante caería por el tobogán como todavía nominado. Pero, si la cuerda es cortada de última, equivale a que ha sido salvado por el público.

«Es importantísima porque son cuatro pesos pesados de la edición y ninguno quiere marcharse de esta aventura», avanzó la presentadora. Así pues, tras los alegatos de cada nominado, donde expusieron el motivo por el que quieren seguir en el concurso, llegó la hora de conocer la verdad. «El primer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión definitiva del próximo jueves es… ¡Aratz!», comunicó María Lamela.

Aratz cayó al mar como nominado, por lo que la atención quedó en sus compañeros. Tras él, la cuerda que fue cortada fue la de Almudena. Y es que, aunque la joven comenzó con mucho apoyo al comienzo del programa, parece ser que la audiencia la ha empezado a ver con otros ojos. Por lo tanto, con dos nominados al agua, el nombre del primer salvado de la semana quedaba entre Claudia y Alvar.

Tres nominados directos para la gala del jueves de ‘Supervivientes 2026’

«Una salvación muy importante porque Claudia ha estado muchísimas veces nominada, todo lo contrario a Alvar, que nunca ha estado nominado», informó la presentadora. Y es que, semana tras semana, la ex participante de La isla de las tentaciones ha sido nominada por sus compañeros de edición. Pero, para mala fortuna de ellos, los espectadores de Supervivientes 2026 decidieron, una vez más, que la salvada fuese Claudia.

Completamente emocionada, la concursante agradeció el apoyo del público. «Os quiero tanto, pero al público más, que me sigue salvando. ¡Seguid nominándome!», dijo. Por lo tanto, los concursantes nominados de cara a la gala del jueves son Almudena, Alvar y Aratz.