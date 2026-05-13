El acusado de matar a su suegra a patadas en Mallorca dice que iba borracho de vino y cerveza: «Si he sido yo, no lo recuerdo»

Vitor Aníbal Temporao Martins, el portugués de 47 años que mató a patadas a su ex suegra en la Colònia de Sant Jordi (Mallorca), ha asegurado en la última sesión del juicio que si fue el autor del asesinato, no lo recuerda. «Sentí como si me despertara de una pesadilla. Miré hacia abajo y vi sangre y un bulto. Si he sido yo, no lo recuerdo», ha asegurado.

Además, el procesado ha añadido que a lo largo del día en el que ocurrieron los hechos se bebió una botella de vino tinto y unas cuantas cervezas. Cabe recordar que la Fiscalía pide para el varón 25 años de cárcel, mientras que los familiares de la víctima piden la prisión permanente revisable.

«Hizo tanto daño a la víctima que se acabó haciendo daño en el talón. Pudo hacer lo que le dio la gana porque no podía defenderse. Actuó a placer», ha añadido la fiscal del caso este miércoles en el juicio.

«Es una persona mala, malísima. Es una persona diabólica. Harán un favor a la sociedad si le declaran culpable. Que no les tiemble el pulso», ha concluido la representante del Ministerio Público dirigiéndose al jurado.

Y es que la Fiscalía sostiene que Vitor Aníbal era la «maldad personificada». «Esperó a la víctima en su casa y aprovechó que era una persona vulnerable, de 74 años, y que sufría algunas dolencias. Antes de entrar a la vivienda, la empujó y cuando cayó al suelo, empezó lo peor. Comenzó a darle talonazos hasta reventare el cráneo», manifestó la fiscal el pasado viernes.

Por su parte, la ex pareja del homicida considera que el acusado «mantenía una relación de dominación y sometimiento y vivía a cuerpo de rey en casa de su suegra», a pesar de que durante los dos últimos años ella había expresado la voluntad de poner fin a la relación de más de 20 años y le había pedido al hombre que abandonara la vivienda.

La abogada también describió un escenario de terror en el momento de los hechos. «Los gritos eran desgarradores, quería hacerle sufrir», indicó. Asimismo sostuvo que el hombre actuó movido por la venganza y sobre la más débil de las dos mujeres, insistiendo en la voluntad del acusado de ejercer la «tortura» sobre la víctima.

Los hechos sucedieron concretamente sobre las 19:30 horas del 25 de septiembre de 2024 bajo el porche de una casa de campos de Ses Salines donde seguían conviviendo. Aprovechando que llegó sola al domicilio, el varón propinó una brutal paliza durante 15 minutos a la que era la madre de su ex pareja, de 74 años y de origen suizo. Primero la tiró al suelo y posteriormente le propinó patadas con su talón en la cabeza.

Tres días después de lo ocurrido, el presunto homicida pasó a disposición judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Manacor en funciones de guardia ordenó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el arrestado, que llegó a los juzgados con la cara descubierta, poco después de las 9.00 horas, conducido por agentes de la Guardia Civil.

Según apunta el Ministerio Público, los golpes le ocasionaron múltiples lesiones en la cara incompatibles con la vida. Una vecina oyó gritos en la vivienda, por lo que decidió dar aviso a la Guardia Civil, que se personó en el lugar y arrestó al presunto autor de los hechos.

Los agentes de la Benemérita encontraron a la víctima tendida en el suelo en un charco de sangre y con numerosas heridas graves en la cabeza. En un primer momento, el Instituto Armado barajó la posibilidad de que se tratara de un caso de violencia de género, pero cuando vieron en el suelo a la madre de la pareja del presunto asesino quedó descartada esta hipótesis.