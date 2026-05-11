‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, domingo 10 de mayo?

La pasada noche del 10 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular reality de supervivencia emitió un nuevo programa, como cada domingo. Mediante la emisión de Conexión Honduras, presentado por Sandra Barneda, la audiencia fue testigo de un programa donde las emociones no faltaron en ningún momento. Pues, además de ver el puente de las emociones de Maica Benedicto, el reencuentro de la concursante con su hermana y las nuevas discusiones de los participantes. El público también pudo ver una nueva expulsión sorpresa. Un movimiento poco habitual en el formato, pues las expulsiones suelen suceder en la gala de los jueves.

El pasado jueves, la audiencia de Supervivientes 2026 decidió que la expulsada de la semana fuera Marisa Jara. La modelo estaba volviendo a participar en el concurso tras haber sido expulsada al comienzo de la edición. Y es que, en esta segunda ocasión, sí quería seguir concursando hasta el final. Sin embargo, el público dictaminó sentencia. Tras esto, los concursantes realizaron un nuevo sistema de votaciones y pusieron en la palestra a Alba Paul, Aratz Lakunza, Borja Silva y Nagores Robles. A pesar de todo, lo que jamás llegaron a imaginarse los concursantes era que uno de ellos abandonaría el formato tres días después.

¿Quién fue el expulsado ayer, 10 de mayo, en ‘Supervivientes 2026’?

A lo largo del programa, la organización fue revelando el resultado de las votaciones. De esta manera, los nominados fueron salvándose hasta dejar a Nagore Robles y Aratz Lakuntza como posibles expulsados. Pero, a pesar de su recorrido en televisión, los espectadores de Supervivientes 2026 lo tuvieron claro y decidieron salvar a Aratz Lakuntza. Por lo tanto, la expulsada de la noche ha sido Nagore Robles.

La colaboradora televisiva se ha tomado esta decisión por parte del público con mucha deportividad, pero esto no quita que la participante no intentase ocultar sus lágrimas. Aratz Lakuntza ha celebrado su permanencia en el formato con mucha emoción. Y es que el joven no podía creerse que la audiencia lo hubiese elegido a él.

Alba Paul, buena amiga de Nagore Robles, se ha mostrado muy afectada por la marcha de la colaboradora televisiva. De hecho, no dudó en darle un fuerte abrazo, pero no fue la única. Darío tampoco se mostró muy contento con la continuidad de Aratz. Además, Maica Benedicto también se mostró muy afectada. Por ello, antes de abandonar la palapa e irse, Robles quiso decir unas palabras.

Sandra Barneda dedica unas palabras a Nagore Robles tras su expulsión de ‘Supervivientes 2026’

«No queda nada. Aguantaste mucho tiempo sin mí, puedes hacerlo», comenzó diciendo la expulsada. «Estamos todos fuera apoyándote, eres mi campeona. Tienes un montón de amigos aquí, apóyate en toda la gente», le dijo a Alba Paul. Asimismo, junto a María Lamela, se sinceró. «Os admiro a todos muchísimo. Ha sido muy difícil este mes y medio aquí. No quiero imaginar lo que lleváis encima… sois unos campeones y unos supervivientes. Es una edición de la pera», comentó.

Asimismo, sobre su ganadora de la edición, fue clara. «Eres mi ganadora, aguanta, eres maravillosa y lo haces todo. Eres el gran espíritu de Supervivientes. Saca la misma sonrisa que tu hija», le dijo a su compañera. María Lamela también le dedicó unas palabras a la expulsada, pero no fue la única. Sandra Barneda también quiso hablar con ella. «Personalmente, a pesar de que soy presentadora, me ha sabido mal. Esta noche lo he pasado mal. Te doy las gracias y espero que algún día pueda verte entrando el día uno en Supervivientes. Eres una gran superviviente», le dijo. Y es que, en lo personal, recordemos, ambas fueron pareja sentimental.