‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 7 de mayo?

La pasada noche del 7 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular formato de Mediaset España se encuentra en la mitad de su aventura y, anoche, el público tuvo la oportunidad de conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición. José Manuel Soto, Marisa Jara y Darío Linejo eran los participantes que se disputaban su permanencia en el programa. Pero, aunque ninguno quería irse del reality, los porcentajes ciegos fueron claros: 50,1%, 37,5% y 12,4%. Por ello, antes de revelar el nombre del expulsado oficial, los concursantes se trasladaron hasta la plataforma del tobogán para conocer quién era el salvado.

Fue entonces cuando Marisa Jara vivió su peor momento. La modelo sentía un gran miedo de estar sentada a tanta altura para, seguidamente, tirarse por el tobogán. Jorge Javier Vázquez intentó calmarla y transmitirle seguridad. Pero, aunque logró colocarse momentáneamente, tuvo que levantarse porque no podía más. «No puedo estar ahí», dijo. Ante ello, la nominada escuchó el veredicto de la audiencia al lado de María Lamela. Así pues, el salvado por el público fue José Manuel Soto. Por lo tanto, todo quedaba entre Marisa Jara y Darío Linejo.

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 7 de mayo, en ‘Supervivientes 2026’?

El programa avanzó y, posteriormente, desde la palapa, se reveló el nombre del nuevo expulsado de Supervivientes 2026. Tanto Marisa Jara como Darío Linejo dejaron claro que querían continuar en el programa. Pues, a pesar del desgaste físico y emocional, estaban decididos a seguir adelante. Eso sí, recordemos, esta era la segunda oportunidad de la modelo. Pues, ella ya fue expulsada al principio de la edición.

Así pues, sin ánimos de alargar demasiado el encuentro, Jorge Javier Vázquez entonó su célebre frase. «La audiencia ha decidido que el concursante salvado sea… ¡Darío!», dijo el presentador de Telecinco. Por lo tanto, Marisa Jara es la nueva expulsada de Supervivientes 2026. Un adiós que dejó a muchos concursantes entre lágrimas. De hecho, Nagore Robles fue una de las supervivientes que se mostró desolada por la marcha de la modelo. Y es que, ambas han entablado una bonita amistad.

«Me llevo tanta gente bonita, estoy tan contenta… Esta segunda oportunidad para mí ha sido preciosa. He hecho muchísimas cosas», dijo Jara antes de irse. Pues, aunque sus inicios no fueron fáciles y quiso irse de Honduras desde el primer momento, su opinión de ahora era completamente diferente. «Te despedimos de una forma completamente diferente porque lo hacemos habiendo superado los retos, los miedos y nos has regalado grandes momentos», le dijo la presentadora.

Nuevo giro en ‘Supervivientes 2026’

Antes de concluir la gala, como siempre, los concursantes tuvieron que votar a sus nuevos nominados de la semana. De esta manera, Alba Paul, Aratz Lakunza, Borja Silva y Nagores Robles son los supervivientes que se encuentran en la cuerda floja. La app de Mediaset Infinity ya ha abierto su opción para que los espectadores puedan salvar a su favorito.

Pero, anoche, Jorge Javier Vázquez comunicó que este próximo domingo, 10 de mayo, habría una expulsión sorpresa. En Supervivientes 2026: Conexión Honduras, también se podrá ver un nuevo juego de localización y de líder. Todo ello sumado a nuevas nominaciones. Y es que el formato ha querido aligerar un poco la edición.