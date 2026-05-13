Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, martes 12 de mayo

La noche del martes 12 de mayo ha sido la primera en muchos días sin que El Hormiguero y La Revuelta tuvieran como rival partidos de Champions o cambios en la programación como el debate electoral andaluz celebrado el lunes y que dejó a Broncano sin su audiencia andaluza. Esta vez, ya sin grandes eventos, ambos programas han podido medir fuerzas en un día normal en la programación. También hay que destacar el liderazgo de Supervivientes, que sigue imbatible en la segunda parte de la noche, mientras que En boca de todos se dispara en las mañanas de Cuatro gracias a la entrevista con Isabel Díaz Ayuso, que vuelve a demostrar su tirón.

En el primer tramo de la noche, El Hormiguero (12.9 %) se impone con la visita de Arón Piper y Marco Cáceres, aunque pierde un punto respecto al lunes, en parte debido a que eran dos invitados con menos tirón que Carolina Martín. La Revuelta (11 %) recupera algo de aliento tras unas semanas en la UCI, aunque sigue sin meter miedo a Motos y los suyos. First Dates (8.9 %) pierde tirón en su segundo día tras regresar a Telecinco, aunque se sigue moviendo en los datos habituales que conseguía La isla de las tentaciones en esa franja horaria. El culpable de las bajadas es Cifras y letras, que en La 2 consigue su mejor cuota del año y vuelve a superar el 6 % de share, dejando claro que tener a Trivial Pursuit como telonero le ha sentado muy bien. Hoy sería día de hacer balance de las audiencias de la primera semifinal de Eurovisión 2026, pero la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y RTVE en su boicot al festival hace que los espectadores españoles no puedan ni tan siquiera verlo en abierto y haya que recurrir a YouTube o incluso al pirateo.

Audiencias del access ‘prime time’:

‘El Hormiguero’: 12.9 % y 1.579.000

‘La Revuelta’: 11 % y 1.339.000

‘First dates’: 8.9 % y 1.090.000

‘Horizonte’: 8 % y 982.000

‘El Intermedio’: 8.4 % y 1.029.000

‘Cifras y letras’: 6.6 % y 829.000

La segunda parte de la noche, la que comienza a partir de las 23 h, tiene a Supervivientes como gran protagonista, que este martes se impone con claridad a En tierra lejana, que se mantiene con su público fiel cada lunes y martes.

El duelo por la izquierda (hablamos de La 1 y laSexta) se ajusta gracias a la visita de Gabriel Rufián a Cara al show, que sube tres puntos del tirón después del descalabro de la semana pasada. Aunque esto parece una subida puntual gracias a un invitado al que se ha cebado con un posible beso entre ambos y sueños eróticos por parte del político.

El perjudicado ha sido Código 10, que la semana pasada logró un gran dato por encima del 8 %, pero esta semana ha visto como laSexta se llevaba a parte de su audiencia.

‘Supervivientes’: ‘Tierra de nadie’: 15 % y 878.000

‘En tierra lejana’: 10.5 % y 796.000

‘Al cielo con ella’: 8.7 % y 704.000

‘Cara al show con Marc Giró’: 8 % y 639.000

‘Código 10’: 6.6 % y 390.000

Isabel Díaz Ayuso dispara la audiencia de ‘En boca de todos’

La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió al plató de Nacho Abad, que se ha convertido en un rival a temer en las mañanas de la televisión sin hacer mucho ruido. Tras su viaje a México y el intento de polémica creado por el Ministerio de Sanidad, la presidenta logra reunir al 11.4 % y 485.000 espectadores de media durante su intervención, datos muy por encima de la media habitual del programa de Cuatro y que demuestran que es un imán para la audiencia.