Los biólogos dan saltos de alegría: la Unión Europea prueba robots para limpiar residuos del fondo del mar

El deterioro del entorno acuático a causa de la actividad industrial y comercial impele a instituciones y científicos a buscar respuestas más eficaces. Gran parte de esta problemática recae explícitamente en los residuos del fondo del mar, materiales pesados que se hunden y permanecen ocultos a simple vista durante décadas, degradándose paulatinamente.

Su extracción constituye un obstáculo logístico de primer orden. Por su peso, volumen y ubicación en áreas de difícil acceso, el retiro manual de este tipo de contaminación demanda recursos constantes, barcos de apoyo y una planificación minuciosa para no alterar la biodiversidad en ningún momento de la maniobra.

La solución de la Unión Europea: robots que limpian residuos del fondo del mar

Para hacer frente a esta situación, nace el proyecto SeaClear2.0, que funciona como un engranaje tecnológico integral. Esta iniciativa prueba robots para limpiar residuos del fondo del mar utilizando un equipo coordinado de vehículos no tripulados.

A diferencia de soluciones anteriores, el modelo trabaja de manera simultánea en el aire, la superficie y debajo del agua.

El proceso comienza en el cielo mediante el uso de potentes drones aéreos. Estos aparatos realizan vuelos programados de reconocimiento para analizar grandes superficies de agua y localizar los puntos críticos concretos donde la chatarra tiende a acumularse por las corrientes.

Toda la información recabada pasa de forma instantánea a una plataforma motora de superficie. Esta embarcación actúa como el verdadero buque nodriza de la expedición, operando de manera autónoma sin tripulación a bordo y guiándose por satélite.

Desde este centro temporal de mando se arrojan al agua los robots submarinos encargados del trabajo de campo directo. Estos módulos sumergibles portan cámaras, potentes luces y sensores acústicos de alta precisión para lidiar con la baja visibilidad oceánica.

Gracias a un poderoso software de inteligencia artificial, exploran las áreas marcadas para clasificar la topografía, los escombros y elementos originados por el ser humano.

Una vez ubicado un objetivo, se despliegan de inmediato unas tenazas prensiles diseñadas a medida en universidades tecnológicas alemanas. Esta herramienta robótica desciende para aferrar la chatarra y llevarla de forma metódica hasta unos cajones recolectores instalados en la nave nodriza.

¿Por qué el apoyo de la Unión Europea es clave ante el problema de los residuos del fondo del mar?

El desarrollo de esta grúa subacuática supone un salto técnico sobresaliente dentro del sector. Las pruebas de esfuerzo iniciales revelan que la maquinaria levanta sin esfuerzo objetos estáticos con pesos individuales de hasta 250 kilogramos.

Debido a esta excelente capacidad de tracción, el dispositivo retira neumáticos industriales hundidos, partes metálicas oxidadas de viejos barcos pesqueros y pesados escombros originados en obras continentales.

El software interno asegura que cada recolección resulte 100% selectiva. La inteligencia instalada diferencia con acierto un despiece plástico de unos macizos rocosos sedimentados o de la fauna que habita el lugar, impidiendo así dañar aquellos refugios marinos consolidados.

La ejecución completa de este prototipo se encuentra financiada por un consorcio asociado a la Unión Europea, colaborando estrechamente con entidades, investigadores e ingenieros agrupados de nueve países de la región.

El foco de esta administración comunitaria pasa por alcanzar una disminución de al menos la mitad de la basura oceánica antes del año 2030, limitando paralelamente la dispersión a gran escala de nuevos microplásticos.

Para corroborar la fiabilidad a largo plazo, el enjambre robótico soporta revisiones controladas en muy diversos escenarios. El mecanismo aprobó un examen riguroso en los astilleros productivos de la ciudad de Hamburgo para medir su respuesta ante las fuertes corrientes comerciales.

De forma complementaria, los ingenieros dirigieron otra tanda operativa en aguas templadas cerca del litoral de Marsella. Los investigadores organizarán próximas exigencias reales en enclaves muy conocidos del entorno mediterráneo como Venecia, Dubrovnik o el puerto de Tarragona.

La seguridad que ofrecen estos robots frente a los típicos métodos de limpieza

Antes de la llegada de estos procedimientos a través de unidades dirigidas, recolectar grandes objetos arrastrados hacia la profundidad marina requería siempre una implicación prolongada de profesionales.

Esas inmersiones técnicas, aunque valiosas, conllevan una inversión económica altísima. Mantener buzos a decenas de metros demanda equipamiento enriquecido en oxígeno, personal médico de reserva y potentes embarcaciones preparadas ante cualquier clase de contratiempo físico de los equipos implicados.

Más aún, los trabajadores encaran serios accidentes o complicaciones de descompresión al descender acompañados por pésima luminosidad, lidiando en muchas ocasiones con elementos enmarañados que cortan o atascan su propio traje subacuático.

El establecimiento de la plataforma europea SeaClear2.0 aparta al hombre de esas exigencias físicas al fondo del mar. En caso de avería, rotura o un posible enganche durante una misión de extracción, únicamente se pierde un conjunto inorgánico que más tarde podría ser recuperado desde la superficie sin ningún tipo de prisa perjudicial o riesgo sanitario.

Otras posibilidades que abarca el proyecto SeaClear2.0 para Europa

Los técnicos barajan también aportar al conjunto una aplicación derivada de un carácter principalmente militar o incluso puramente preventivo.

Recordemos que el lecho del mar del continente acoge un volumen incierto de explosivos procedentes de contiendas navales del siglo pasado, por lo cual los aparatos identifican armamento o minas en desuso con una prudencia mecánica inalcanzable para cualquier rescatador operario.

Los calendarios estipulados por el conjunto internacional auguran oficializar la versión operativa del programa sobre finales exactos del año 2026.

Cumplido sin ningún tipo de demora el plazo programado en cada etapa preliminar documentada, toda esta red robótica busca integrarse regularmente, prestando asistencia continuada frente al mal momento medioambiental del continente.