El Consell convoca a los sindicatos para acabar con la huelga y les pide «dejar la política a un lado»

El Gobierno valenciano ha convocado para este jueves a los sindicatos a una nueva reunión con la consellera de Educación, Carmen Ortí, y su equipo, para poner fin a la huelga iniciada el pasado lunes, 11 de mayo. El Consell presentará a los representantes de los educadores una propuesta integral para solucionar el conflicto y que se reanude el ritmo normal de las clases.

La huelga en la educación valenciana, como se ha dicho, comenzó este pasado lunes, 11 de mayo. La respuesta de los docentes a la convocatoria ha ido reduciéndose con el paso de los días. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido el diálogo y ha pedido «que pensemos todos que estamos hablando de la educación». Pérez Llorca ha destacado que: «La educación tiene que dejar la política a un lado», para centrarse «en que sea cada vez más eficaz y más eficiente».

El máximo responsable del Consell ha adelantado que «cada una de las propuestas que han hecho los sindicatos va a ser atendida por la Generalitat Valenciana y se va a abrir un diálogo sobre ella». A la vez que ha demandado «sensatez y sentido común».

Así, Pérez Llorca ha recordado que en la primera reunión entre la Administración autonómica y los sindicatos «el primer planteamiento que les hizo la Generalitat fue el de garantizar que a los estudiantes de Bachiller y a los que tendrán las pruebas de acceso a la Universidad se les garantizase la evaluación, y se levantaron de la mesa; y después el Tribunal Superior de Justicia nos dio la razón». Y ha insistido en que su Gobierno llegará a esa reunión «con sensatez y sentido común». «Yo creo que si la tienen, llegaremos a un acuerdo», ha destacado en referencia a los sindicatos.

En cuanto a las reivindicaciones de los sindicatos que van a ser atendidas por la Generalitat Valenciana, Pérez Llorca ha explicado que «está todo sobre la mesa, nosotros no escondemos nada», pero sí ha reclamado que la educación «tenga cada vez menos política y más criterio rigor técnico».