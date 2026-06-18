Te ha sobrado paella o arroz hervido, y quizás te preguntes, ¿se puede congelar el arroz? La respuesta es que sí, pero depende de qué tipo de receta de arroz sea.

Claves para congelar el arroz

Tiene que ser arroz seco

Si el arroz tiene una textura seca como el arroz blanco cocido, la paella, el arroz al horno entonces se puede congelar sin problemas. Envuelve el arroz en papel film y luego usa una bolsa de congelación o un recipiente adecuado.

Hay quien congela arroz hervido por porciones individuales y cada vez que hace arroz tiene para dos semanas.

¿Pero que pasa si en lugar de ser arroz seco ese trata de arroces melosos o con caldo ? En este caso se congelan mal, te quedarán incomibles blandos y seguro irán a parar a la basura.

Si quieres congelar arroz que tenga caldo, primero retira el caldo colándolo, y congela el arroz por un lado y el caldo por otro. De esta manera el resultado será mejor, pero aun así el grano del arroz meloso o caldoso no se queda igual una vez congelado que el grano del arroz seco.

Cómo congelar arroz caldoso o meloso

Aunque no es el tipo de arroz que mejor soporta la congelación, se puede guardar sin demasiados problemas si sobra comida. Lo importante es dejarlo enfriar por completo y congelarlo cuanto antes en recipientes herméticos.

Al descongelarlo, es normal que haya perdido parte de su textura original y esté algo más espeso. En esos casos, añadir un poco de caldo mientras se recalienta suele ayudar bastante. Aun así, este tipo de arroz siempre luce mejor recién hecho que después de pasar por el congelador.

Cómo descongelar el arroz

Pero es mejor que descongeles dejándolo en la nevera o llenes un recipiente con agua caliente, introduzcas el arroz en una bolsa tipo Zip y lo dejes reposar media hora.

El microondas es muy rápido y tiende a descongelar más los extremos del alimento que la parte del centro. Si no tienes cuidado te puedes encontrar que el arroz congelado te lo ha dejado recocido por los bordes pero sigue frío en la zona central.

Si quieres usar el microondas hazlo con tiempos cortos y en varias tandas. Coloca la bolsita de arroz congelado en un recipiente programa la opción descongelación dos minutos. Verifica la textura según lo veas otros dos minutos, siempre en opción descongelación, no lo pongas al máximo. Cuando notes que se va descongelando puedes poner 30 segundos a máxima potencia y dejarlo reposar unos minutos. Siguiendo estas precauciones seguramente tu arroz se descongelará sin problemas.

Cuánto tiempo aguanta el arroz en el congelador

El arroz cocido es uno de esos alimentos que suelen congelarse bastante bien cuando sobran raciones. Aun así, como ocurre con casi cualquier comida preparada, el tiempo juega un papel importante.

Aunque puede mantenerse congelado durante más tiempo si la temperatura se conserva estable, lo habitual es recomendar su consumo dentro de los tres primeros meses. Durante ese periodo suele conservar una textura y un sabor bastante aceptables. Después no necesariamente se estropea, pero es más probable que pierda calidad.

Por eso merece la pena etiquetar los recipientes con la fecha de congelación. Parece un detalle sin importancia hasta que encuentras varios envases idénticos semanas después.

Cómo congelar la paella: el truco para que no quede apelmazada

La paella puede congelarse sin problema, pero hay una pequeña diferencia entre hacerlo bien y acabar con un bloque compacto de arroz.

Lo más recomendable es dejar que se enfríe rápidamente y repartirla en porciones antes de guardarla. Cuanto menos tiempo pase a temperatura ambiente, mejor.

Un truco sencillo consiste en extender el arroz para que pierda calor antes de introducirlo en los recipientes. Después, al recalentarlo, suele funcionar mejor una sartén amplia que el microondas. El calor se distribuye de forma más uniforme y los granos conservan mejor su textura.

Errores más comunes al congelar arroz

Uno de los fallos más frecuentes es dejar el arroz varias horas sobre la encimera antes de congelarlo. Muchas veces se hace por comodidad, pero no es una buena idea.

También es bastante habitual meterlo en el congelador cuando todavía está muy caliente. Esto puede generar condensación y afectar a otros alimentos almacenados cerca.

Otro error clásico es congelar una gran cantidad en un único recipiente. Luego toca descongelarlo todo, aunque solo necesites una ración. Dividirlo en porciones individuales suele ahorrar tiempo y evitar desperdicios.

Preguntas frecuentes sobre congelar arroz

¿Se puede congelar el arroz cocido?

Sí. De hecho, es una práctica muy común en muchas cocinas. Si se enfría correctamente y se guarda en recipientes bien cerrados, suele conservarse bastante bien.

¿Se puede congelar la paella?

Sí, aunque algunas recetas soportan mejor la congelación que otras. Las paellas secas suelen mantener mejor su textura que los arroces melosos o caldosos, que son más delicados.

¿Cómo descongelar el arroz sin que quede blando?

Si tienes tiempo, el frigorífico sigue siendo la opción más recomendable.

¿Se puede volver a congelar el arroz ya descongelado?

En general, no es aconsejable. Una vez descongelado, lo más prudente es consumirlo. Por eso resulta tan útil congelar el arroz en porciones pequeñas desde el principio. Así solo utilizas la cantidad que realmente necesitas.