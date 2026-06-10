Así es la tortilla viral de 3 ingredientes de un famoso chef: esta lista en un minuto

Esta tortilla viral de 3 ingredientes de un famoso chef, se prepara en un minuto y es deliciosa, cremosa y de lo más original, no podrá dejar de prepararla una y otra vez. Es hora de conseguir una mezcla de buenas sensaciones increíble con una combinación de ingredientes y de sabores que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará muy de cerca, es momento de saber qué podemos hacer con un bocado de esos que nos invitan a sumergirnos de lleno en esta gama de sabores.

Los huevos se han convertido en el superalimento de moda. Una buena fuente de proteínas que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días en los que necesitamos descubrir la esencia de esta mezcla de ingredientes espectacular. Es hora de saber qué puede pasar con una combinación de ingredientes que acabará marcando la diferencia. Esta tortilla es una de las recetas favoritas del chef José Andrés y no es casualidad que así sea. Sus ingredientes básicos y su sabor espectacular son los que acabarán marcando la diferencia.

Esta lista en un minuto

Sólo necesitas un minuto para crear una tortilla de esas que impresionan y que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Será el momento de poner en práctica determinados detalles que podrían acabar siendo los que nos acompañarán en breve.

Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Cuando disponemos de poco tiempo o queremos invertirlo de otra forma, estas recetas pueden ser esenciales. Sobre todo, si tenemos en consideración que estaremos ante un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Este chef profesional puede darnos la clave de una de esas recetas que puede ser esencial que tengamos en nuestro poder. Un plus de buenas sensaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que hasta la fecha desconocíamos.

Cocinar con menos tiempo y mejor, parece un imposible, pero gracias a este tipo de recetas lo conseguiremos. La tortilla viral de José Andrés puede ser el desayuno, comida o cena ideal, lista en un minuto y con toda la proteína que necesitamos para nuestro día a día.

La tortilla viral de 3 ingredientes de este famoso chef es un éxito asegurado

Este famoso chef, José Andrés nos ha dado la receta de la tortilla viral de sólo 3 ingredientes que puede cambiarlo todo. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha nadie hubiera tenido en consideración.

Los tres ingredientes de esta tortilla son muy sencillos, los huevos, una cucharada de mayonesa y una de mantequilla. El resultado es una receta con un plus de buenas sensaciones y una cremosidad máxima. Bate bien los ingredientes y cocina a fuego lento, puedes dejarla más o menos cuajada, según te guste, con la sal justa y cocinada con aceite de oliva, tendrás listo un plato rápido y delicioso.

Te proponemos una receta de esas que impresionan y que puede acabar siendo la que nos acompañará en breve. Con una combinación de ingredientes que pueden ser esenciales.

Ingredientes:

4- 5 huevos (para la tortilla francesa poner 2 huevos)

2 latas de atún

Aceite de oliva

2 cebollas

Sal al gusto

Unas hojas de perejil fresco

Cómo preparar esta receta de tortilla de atún: