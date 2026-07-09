Tortilla de Betanzos: receta gallega tradicional, muy jugosa y sin cebolla

Tortilla de Betanzos, o tortilla estilo galaico. Se diferencia de la tortilla de patatas tradicional en que esta es mucho más melosa, con textura casi líquida. ¡No es de extrañar!, ya que lleva muchos más huevos que una tortilla de patatas convencional. Las más grandes llevan hasta 13 huevos y unas 10 patatas!

Betanzos está en La Coruña y es uno de los pueblos más bonitos de España. En su gastronomía destacan los mariscos de la ría que tienen al ladito: las centollas, almejas o nécoras. Los pescados como la lubina y todo tipo de carnes, de ternera, caza y de cerdo. De la tierra destaca su repollo, esta verdura de Betanzos es apreciado por su textura dulce. Se usa en infinidad de recetas como la del caldo gallego.

La tortilla de Betanzos se reconoce casi al primer corte. No es alta, compacta ni tiene un interior uniforme. Al abrirla, el huevo cremoso se desliza entre láminas de patata tierna, creando esa textura que la ha convertido en una de las tortillas más famosas de España.

Ingredientes para hacer tortilla de Betanzos

Para cuatro personas se necesitan 700 gramos de patatas, 8 huevos grandes, aceite de oliva para freír y sal. La proporción generosa de huevo es una de las claves de la receta.

Qué patatas utilizar

Conviene elegir patatas adecuadas para freír, con una textura que quede tierna sin deshacerse por completo. Variedades como Agria o Kennebec ofrecen buenos resultados. Se pelan y cortan en láminas finas e irregulares; no hace falta buscar una precisión milimétrica.

Cuántos huevos necesita la receta

La tortilla de Betanzos lleva más huevo que muchas tortillas tradicionales. Para unos 700 gramos de patata, ocho huevos grandes permiten conseguir ese interior húmedo y cremoso tan característico.

Cómo hacer tortilla de Betanzos paso a paso

El proceso es sencillo, pero los tiempos importan. Especialmente durante el cuajado final. Otra alternativa es hacer la tortilla al horno.

Cómo freír las patatas correctamente

Calienta abundante aceite y añade las patatas. Deben cocinarse a temperatura media, removiendo con cuidado, hasta quedar muy tiernas y con algunos bordes ligeramente dorados. No buscamos patatas crujientes. Escúrrelas bien y añade sal.

El punto exacto del huevo

Bate los huevos lo justo para mezclar claras y yemas. Incorpora las patatas calientes y remueve suavemente. La mezcla debe quedar fluida y con una presencia evidente de huevo; si parece una masa compacta, la proporción no es la adecuada.

Cómo cuajar la tortilla sin que se seque

Calienta una sartén antiadherente con unas gotas de aceite. Vierte la mezcla y cocina a fuego vivo durante unos 30 segundos. Da la vuelta con un plato y cuaja el otro lado durante otros 20 o 30 segundos. El centro debe permanecer casi líquido. Servir inmediatamente es parte de la receta.

Los secretos de la auténtica tortilla de Betanzos

¿Lleva cebolla?

No. La tortilla de Betanzos tradicional se prepara sin cebolla. En este caso, la eterna discusión sobre la tortilla española tiene una respuesta bastante clara: añadirla cambia la receta y aporta un dulzor que no pertenece a la versión clásica.

Cómo conseguir el interior cremoso

Hay tres factores decisivos: utilizar bastantes huevos, no escurrir en exceso la mezcla y cocinarla muy poco tiempo. Una sartén demasiado grande también puede arruinar el resultado, porque extiende la tortilla y acelera el cuajado.

Diferencias entre la tortilla de Betanzos y la tortilla de patatas tradicional

La diferencia más visible está en el punto del huevo. Muchas tortillas españolas presentan un centro jugoso pero firme; la de Betanzos lleva esa textura mucho más lejos. Su interior puede llegar a derramarse al cortarla. También prescinde de cebolla y suele tener una forma relativamente fina y poco uniforme. Puedes a tu gusto añadir otras verduras como calabacín y puerro.

Errores que debes evitar

Cocinar demasiado las patatas, batir los huevos hasta incorporar mucho aire o mantener la tortilla varios minutos en la sartén son fallos habituales. Tampoco conviene dejar reposar la tortilla una vez terminada. El calor residual continúa cuajando el huevo y, en pocos minutos, puede desaparecer la textura buscada.

Cómo acompañar la tortilla de Betanzos

Un buen pan de corteza crujiente es probablemente el acompañamiento más agradecido, sobre todo porque permite recoger el huevo cremoso del plato. Una ensalada sencilla de tomate también funciona bien. No necesita salsas intensas ni guarniciones elaboradas: su gracia está precisamente en la combinación de patata y huevo.

Cómo conservar y recalentar la tortilla

Por su punto de cocción, lo recomendable es consumirla recién hecha. Si sobra, debe guardarse rápidamente en el frigorífico, dentro de un recipiente cerrado. Recalentarla cambia bastante su textura, ya que el huevo termina cuajándose. Es preferible preparar una tortilla más pequeña que cocinar una grande pensando en conservarla varios días.

Preguntas frecuentes sobre la tortilla de Betanzos

¿La tortilla de Betanzos lleva cebolla?

No. La receta tradicional de Betanzos se elabora sin cebolla.

¿Por qué queda tan líquida?

Por la elevada proporción de huevo y el brevísimo tiempo de cuajado en la sartén.

¿Qué patatas son las mejores?

Las variedades Agria y Kennebec funcionan bien porque permiten obtener una patata tierna y sabrosa sin convertirse fácilmente en puré.

¿Se puede hacer poco cuajada con seguridad?

El huevo poco cuajado exige especial cuidado. Para reducir riesgos, conviene utilizar huevos muy frescos, mantener una higiene rigurosa y consumir la tortilla inmediatamente. Para personas embarazadas, niños pequeños, mayores o personas inmunodeprimidas, resulta más prudente utilizar huevo pasteurizado o preparar la tortilla completamente cuajada.

Vídeo paso a paso tortilla de Betanzos

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4

Información nutricional: 390 kcal por porción

Tipo de cocina: Gallega

Tipo de comida: Plato principal