La panchineta combina capas de hojaldre con una deliciosa crema pastelera. Es ideal para servir como postre de lujo, acompañado de una taza de café. Este postre vasco gusta a todo el mundo gracias a la estupenda fusión de sabores que lo hacen único. Para hacerla en casa y ahorrar un poco de tiempo, se puede utilizare usar la masa comprada en el supermercado. La crema pastelera sí es mejor hacerla casera un día antes para que tome sabor.

Aunque suele confundirse con el famoso franchipán francés, son elaboraciones muy diferentes entre sí. La panchineta o pantxineta fue creada en San Sebastián, en la pastelería Otaegui, a principios del siglo XX. Esta casa proveía de dulces a toda la familia real, siendo la reina María Cristina la mayor consumidora de esta delicia de hojaldre y crema.

Historia de la panchineta: el postre que conquistó a la reina María Cristina

La versión más aceptada sitúa el nacimiento de la panchineta en la histórica pastelería Otaegui, fundada en San Sebastián en el siglo XIX. Allí habría surgido este dulce inspirado parcialmente en ciertos postres franceses elaborados con hojaldre y crema.

Existe una historia muy popular que relaciona la panchineta con la reina María Cristina de Habsburgo, quien pasaba largas temporadas en la ciudad. Según la tradición, el postre se convirtió en uno de sus favoritos. Sin embargo, aunque la anécdota forma parte del imaginario gastronómico local, los detalles concretos no están completamente documentados.

Lo que sí puede afirmarse con certeza es que la panchineta acabó convirtiéndose en una de las especialidades más conocidas de la repostería vasca. Y lo hizo sin necesidad de ingredientes exóticos ni técnicas imposibles.

Ingredientes:

2 láminas de hojaldre

100 gr de almendra fileteada

100 gr de almendras picadas

½ litro de leche

30 gr de harina de maíz

2 huevos

3 yemas

¼ taza de azúcar

2 cucharadas de harina

1 vaina de vainilla

Azúcar glas

Preparación de panchineta casera:

Para la crema pastelera, colocar la leche en una olla, reservando un poco. Añadir la vaina de vainilla abierta y calentar sin que llegue a hervir. Aparte, mezclar la harina de maíz con el azúcar y la leche reservada. Incorporar un huevo entero y las tres yemas. Unir bien. Agregar la leche caliente, mezclar y volver a llevar todo a fuego bajo sin dejar de remover con cuchara de madera hasta que rompa el hervor y espese. Apagar el fuego y añadir las almendras picadas. Colocar la crema en un recipiente, tapar con papel film. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar al refrigerador hasta el momento de usar. Enharinar la mesa de trabajo y estirar cada capa de hojaldre muy fina. Cubrir una placa para horno con papel para hornear y colocar una capa de masa. Untar la superficie con la crema pastelera dejando los bordes libres. Mojar los bordes con un poco de agua. Colocar la otra capa de masa presionando los bordes para que se adhieran y marcar con un tenedor. Pintar toda la superficie con el otro huevo batido, espolvorear con las almendras fileteadas y llevar a horno medio durante 40 minutos o hasta que la panchineta se vea dorada. Retirar del horno, dejar entibiar y espolvorear con azúcar glas.

El truco para que el hojaldre quede crujiente y no se humedezca

Si hay algo que diferencia una buena panchineta de una mediocre es la textura del hojaldre.

La crema pastelera aporta una gran parte del sabor, pero también introduce humedad. Ahí aparece el principal reto. La crema debe estar completamente fría antes del montaje.

También conviene que tenga cierta consistencia. Una crema demasiado líquida termina empapando las capas interiores durante el horneado.

Otro aspecto importante es la temperatura del horno. El hojaldre necesita un golpe de calor suficiente para expandirse rápidamente. Cuando la temperatura es demasiado baja, las capas tardan en desarrollarse y absorben más humedad.

Diferencia entre panchineta y franchipán: por qué no son lo mismo

A menudo se utilizan ambos términos como si fueran sinónimos, pero no lo son.

La confusión tiene cierta lógica porque tanto la panchineta como el franchipán utilizan hojaldre y almendra. Sin embargo, la clave está en el relleno.

La panchineta tradicional se elabora con crema pastelera. Esa es su esencia.

El franchipán, o frangipane, emplea una crema elaborada con almendra molida, mantequilla, azúcar y huevo. El resultado es mucho más intenso y denso.

La diferencia se aprecia desde el primer bocado.

Mientras la panchineta ofrece una sensación ligera y cremosa, el franchipán tiene una textura más compacta y un sabor a almendra mucho más marcado.

Cuánto aguanta la panchineta y cómo conservarla

La verdad es que la panchineta está especialmente buena durante el mismo día de elaboración.

Ese contraste entre la crema suave y el hojaldre recién horneado resulta difícil de igualar después.

En un recipiente hermético, aguantará dos días en refrigeración. Tras eso, un ligero calentamiento en horno suave puede devolver parte del crujiente perdido.

Congelarla no suele ser la mejor opción. El hojaldre pierde textura y la crema puede cambiar de consistencia tras la descongelación.

Preguntas frecuentes sobre la panchineta

¿Se puede hacer panchineta con hojaldre comprado?

Sí. De hecho, es lo que hace la mayoría de la gente en casa. Preparar hojaldre artesanal exige tiempo, experiencia y bastante paciencia. Un buen hojaldre de mantequilla comprado ofrece resultados excelentes.

¿Se puede hacer la crema pastelera con antelación?

Sin ningún problema. Es una práctica muy habitual. Prepararla unas horas antes facilita el trabajo y permite que adquiera una textura más estable para el relleno.

¿Por qué se llama panchineta o pantxineta?

La denominación tradicional en euskera es pantxineta. El origen exacto de la palabra no está completamente documentado y existen distintas teorías sobre su evolución lingüística. No hay una explicación única aceptada de forma definitiva.

¿Se puede hacer panchineta sin almendras?

Sí. Aunque la almendra forma parte de la receta clásica, puede omitirse si existen alergias o simplemente por preferencias personales. El resultado seguirá conservando la esencia del postre.

¿A qué temperatura hay que hornear la panchineta?

Lo habitual es trabajar entre 180 °C y 200 °C. La temperatura exacta dependerá del horno y del grosor del hojaldre, pero el objetivo siempre es el mismo: conseguir una superficie dorada y unas capas perfectamente desarrolladas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos aproximadamente

Tiempo total: 1 hora y 50 minutos

Porciones: 8 raciones

Información nutricional: entre 3.800 y 4.200 kcal la receta completa, dependiendo de los ingredientes utilizados. Cada porción aporta aproximadamente entre 475 y 525 kcal.

Tipo de cocina: Cocina vasca

Tipo de comida: Postre tradicional