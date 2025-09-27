Salen a la luz los planes de RTVE con ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’: ¿llega el final de las series diarias?

Indiscutiblemente, RTVE se ha convertido en uno de los reyes en entretenimiento vespertino. Cada tarde, los espectadores de la cadena tienen la oportunidad de ver nuevos episodios de series como Valle Salvaje y La Promesa. Y es que, ambas ficciones de época han logrado conquistar al público con sus tramas. Por ello, el grupo de comunicación ha tomado cartas en el asunto y ya ha revelado qué hará con ambas ficciones de cara al futuro. Así pues, se podría decir que quedan capítulos para rato. Una muy buena noticia para los fans.

En el caso de La Promesa, la joya de la corona de La 1 de Televisión Española, se ha comunicado que la idea es que su historia continúe, al menos, hasta 2027. De esta manera, el grupo de comunicación habría dado luz verde a una quinta temporada de la serie. Una información oficial que la cadena ha adelantado a El Independiente vía Transparencia. Asimismo, y según fuentes oficiales, la producción española tendría nuevos capítulos a partir del próximo 2026. Además, y según cita el medio de comunicación, se prevé una duración de 250 episodios. Eso sí, parece que todavía está pendiente de aprobación y confirmación definitiva.

Pero, las sorpresas no han concluido aquí. Valle Salvaje también alarga su presencia en la parrilla televisiva española. Tal y como los espectadores saben, la tercera temporada del formato comenzó a emitirse en el mes de agosto. Desde entonces, los fans han sido testigos de todo tipo de acontecimientos inesperados y del adiós de determinados personajes.

Respecto a la temporada 3 de Valle Salvaje, se ha indicado que tendrá un total de 180 capítulos. Una cifra bastante considerable que no ha dejado indiferente. Pues, las dos temporadas anteriores se cerraron con broche de oro y lo hicieron con un total de 120 entregas. Por lo tanto, ha sido un incremento notable.

Con este movimiento, RTVE ha asegurado la permanencia de la serie, como mínimo, hasta la primavera del 2026. Todo ellos siempre y cuando no sucedan cambios de última hora en la programación de la cadena. Asimismo, cabe señalar que han informado que se trata de una temporada costosa a nivel de producción.

RTVE está viendo que la ficción está siendo una atracción clara para los espectadores. Por ello, y teniendo en cuenta que las ficciones de época requieren más detalle y cuidado en su producción, ha apostado por invertir más dinero. Según cita el medio, habrían sido 10.059.618 euros los aportados para la creación de los nuevos episodios. De momento, se desconoce la aportación exacta de cada socio. Pero, lo que está claro es que los seguidores de ambas series pueden quedarse tranquilos. Valle Salvaje y La Promesa siguen teniendo una larga vida por delante.