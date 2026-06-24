La empresaria que nunca falla: Esther Alcocer Koplowitz y el look perfecto para una cita con los Reyes

Entre los asistentes a la reunión anual de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias celebrada este martes en el Palacio de El Pardo hubo una invitada que no pasó desapercibida. Mientras los focos se dirigían hacia los Reyes (gracias a una tierna mirada de la Reina Letizia a Felipe VI), Esther Alcocer Koplowitz volvió a demostrar que la elegancia no necesita artificios.

La presidenta de FCC eligió para la ocasión un impecable conjunto de dos piezas en azul, uno de los colores estrella de la temporada. Sofisticado, favorecedor y perfectamente adaptado a las altas temperaturas madrileñas, el estilismo confirmó una vez más por qué la empresaria figura desde hace años entre las mujeres más elegantes del panorama empresarial español.

Pero detrás de ese look hay mucho más que una cuestión de estilo. Esther Alcocer Koplowitz es una de las figuras más influyentes del tejido empresarial español. Presidenta del Grupo FCC desde 2013, lidera una de las compañías de referencia en los sectores de infraestructuras, servicios medioambientales y gestión del agua, con presencia internacional en numerosos países.

Licenciada en Derecho y formada en Alta Dirección de Empresas por IESE Madrid, ha desarrollado una trayectoria marcada por la discreción, una característica que siempre ha definido tanto su perfil profesional como personal. Lejos de la exposición mediática habitual en otras grandes fortunas, ha preferido construir su carrera desde la gestión y el liderazgo empresarial.

Su trabajo recibió recientemente uno de los reconocimientos más destacados de su carrera. El pasado mes fue galardonada con el Premio Especial a la Trayectoria Profesional durante la II edición de La Noche de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), una distinción reservada a personalidades cuya aportación ha dejado una huella duradera más allá del ámbito empresarial.

La empresaria recogió el galardón visiblemente emocionada y aseguró que suponía para ella un «inmenso honor y privilegio» recibir el reconocimiento de una organización que definió como «la casa de quienes con su trabajo diario construyen el futuro de nuestro país».

Miembro de una de las sagas empresariales más importantes de España, Esther es hija de Esther Koplowitz y nieta de los fundadores de FCC, una compañía que forma parte de la historia económica del país. Madre de familia y habitual de los grandes eventos institucionales y culturales del país, ha sabido combinar su faceta empresarial con una vida personal caracterizada por la discreción. Una fórmula que también aplica a su estilo: elegante, clásico y siempre acertado.