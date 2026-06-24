Quédate con quien te mire como la Reina Letizia a Felipe VI en la reunión de la Fundación Princesa de Asturias

Si algo han aprendido Felipe VI y la Reina Letizia después de más de dos décadas juntos es a convivir con el foco permanente. También con los rumores. Porque si hay una pareja que ha tenido que escuchar, una y otra vez, supuestas crisis, distanciamientos y teorías de todo tipo, esa ha sido la formada por los Reyes de España. Sin embargo, las imágenes suelen contar una historia bastante diferente. Este martes, durante la reunión anual con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias en el Palacio de El Pardo, la agenda era estrictamente institucional. Pero hubo una fotografía que terminó robando protagonismo al acto y que ha dado mucho que hablar.

En ella vemos a Felipe VI y a Letizia conversando de manera distendida mientras se dirigen al encuentro. Nada extraordinario, podría parecer. Salvo por un detalle: la forma en la que la Reina mira al Rey.

Mientras él habla, Letizia levanta la vista y le dedica una sonrisa cómplice, de esas que no suelen aparecer cuando uno sabe que está posando. Es una expresión relajada, espontánea y cargada de confianza. Una imagen que refleja algo que ambos llevan años esforzándose por transmitir en sus apariciones públicas: la sensación de equipo.

Y es precisamente ahí donde reside buena parte de la fortaleza de su matrimonio. Lejos de grandes demostraciones de afecto (que nunca han sido su estilo), los Reyes han construido una imagen basada en pequeños gestos, miradas, conversaciones al oído y una complicidad que aparece cuando menos se espera.

No es la primera vez que sucede. En entregas de premios, viajes oficiales o actos institucionales, las cámaras han captado en numerosas ocasiones esa conexión discreta que parece mantenerse intacta pese al paso del tiempo y a la presión mediática que acompaña a la Corona.

La instantánea llega además en un momento especialmente intenso para la familia real, con una agenda cada vez más exigente y con la princesa Leonor consolidando progresivamente su papel institucional. Quizá por eso cada imagen de normalidad entre los Reyes termina convirtiéndose en noticia.

Por supuesto, Letizia volvió a convertirse también en referente de estilo. Para combatir las altas temperaturas madrileñas eligió un elegante traje de lino color crudo de Sézane. Pero esta vez ni el traje, ni los zapatos, ni siquiera los invitados destacados consiguieron eclipsar al verdadero protagonista del día: esa fotografía que parece resumir años de matrimonio en un gesto.