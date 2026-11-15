TVE sufre un apagón en plena emisión y retrasa una hora el comienzo de ‘D’Corazón’

Un inesperado apagón eléctrico ha alterado este domingo la programación habitual de TVE. La cadena pública se ha quedado en negro durante su emisión y ha sufrido una incidencia que ha obligado a modificar sus horarios y retrasar casi una hora el comienzo de uno de sus espacios. El principal afectado ha sido D’Corazón, el programa de crónica social que habitualmente arranca a las 13:00 horas y que, debido a este contratiempo, no ha podido comenzar hasta las 14:00 horas.

La incidencia ha sorprendido tanto a los espectadores como a los propios trabajadores del espacio, que han tenido que hacer frente a una situación poco habitual. Tal y como ha explicado Javi de Hoyos, influencer y copresentador del formato, a través de sus redes sociales, se había producido un apagón, aunque el problema ya estaba solucionado. «Ha habido un apagón, pero ahora está todo solucionado», ha contado, tranquilizando así a quienes se habían preguntado qué estaba sucediendo con la emisión.

Por su parte, Arnau Martínez, uno de los colaboradores habituales de D’Corazón, se ha tomado el incidente con humor y ha aprovechado la situación para lanzar una curiosa pulla. «Estamos siendo boicoteados, ¿quién ha sido?», bromeaba el colaborador, haciendo referencia al inesperado parón que había afectado al funcionamiento normal del programa.

Por el momento, no ha trascendido cuál ha sido el origen concreto de este apagón eléctrico ni se ha ofrecido una explicación oficial sobre las causas que han provocado la incidencia en las instalaciones de RTVE. Lo que sí ha quedado patente es que el contratiempo ha obligado a alterar la programación prevista y ha dejado a D’Corazón esperando casi una hora para poder llegar a los espectadores.