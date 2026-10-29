La RTVE sanchista cruza las líneas del odio: anuncia la muerte de Fátima Báñez con un mensaje político y lo borra tras las críticas

RTVE se ha convertido en objeto de numerosas críticas por la forma en la que la corporación ha informado de la muerte de la ex ministra Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El público ha señalado cómo el sectarismo ideológico dentro de la televisión pública sanchista ha cruzado los límites del odio, hasta el punto de anunciar un fallecimiento con un mensaje político tendencioso. El alcance ha sido tal que RTVE ha decidido borrar ese mensaje tras la oleada de reprimendas de la audiencia.

En una jornada marcada por el luto nacional tras la catástrofe ferroviaria, el ente público no ha tenido reparo en usar el nombre de la ex ministra de Empleo, Fátima Báñez, como munición partidista, al convertir la noticia de su muerte en un ataque político.

En lugar de informar con la sobriedad y el respeto institucional habitual ante la muerte de un servidor público, el perfil oficial de noticias del ente público ha lanzado un mensaje en el que ha priorizado vincular la figura de Báñez con la contestación sindical y las huelgas generales desatadas contra su reforma laboral en el año 2012. La maniobra ha provocado una oleada unánime de indignación que ha forzado a RTVE a borrar a la carrera el tuit para intentar ocultar la falta de respeto ante el clamor general.

En lo que respecta al papel desempeñado por Fátima Báñez en el Ejecutivo, la ex ministra onubense fue la arquitecta de la reforma del mercado de trabajo de 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, diseñada en un contexto crítico de asfixia económica y quiebra del sistema.

Tanto compañeros de partido como rivales políticos coinciden en la definición de Fátima Báñez: la de una mujer afable y reconocida por su talante conciliador, dialogante y su rigor técnico. Precisamente esas aptitudes fueron las que la llevaron a la presidencia de la Fundación CEOE, tras culminar su etapa en la primera línea política. Allí dedicó sus últimos años a la inserción sociolaboral y a la responsabilidad social de las empresas.

Fátima Báñez era una de las pasajeras que viajaba hacia Sevilla en uno de los trenes siniestrados en Toledo, para intervenir en un acto institucional del Día de la Empresa en Andalucía. El vagón en el que iba fue uno de los más devastados en el accidente registrado a la altura de la localidad toledana de Urda, donde un AVE de Renfe colisionó con un convoy de Iryo que se encontraba parado en la vía, y provocó la caída de dos de los coches por un terraplén.

La última hora del accidente arroja un balance de fallecidos que se eleva ya a 69 víctimas, con decenas de personas heridas e identificaciones forenses aún en curso. Medio centenar de personas siguen hospitalizadas con pronósticos graves en distintos complejos sanitarios de Castilla-La Mancha y Madrid.

Cayetana Álvarez de Toledo también ha reaccionado al mensaje de RTVE, que ha calificado de «titular abyecto», y ha catalogado al ente público de «indecente».

Este titular abyecto. TVE indecente. — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 29, 2026