La maquinista del Iryo pidió ayuda a su compañía tras intentar arrancar dos veces el tren sin éxito

La maquinista del Iryo que fue embestido por el convoy AVE de Renfe el miércoles a la altura de Urda (Toledo) intentó desbloquear su tren en dos ocasiones y, tras ello, buscó asistencia en el centro de control de la compañía. Sin embargo, no llegó a recibir esa ayuda debido al impacto del otro tren.

De media, cada intento de reiniciar el tren tras una caída del sistema LZB lleva entre tres y cuatro minutos, aunque en ninguna de las dos ocasiones en las que lo intentó, la maquinista logró arrancar el tren.

Como hipótesis sostienen que la imposibilidad del reinicio podría deberse a que la caída del sistema LZB se dio en 63 kilómetros, una distancia «anormal», según fuentes de Iryo consultadas por EFE, que destacan que a mayor longitud de la caída, más se tarda en poder reiniciar el sistema. El tren Iryo que fue embestido posteriormente, se había detenido al encontrar «una señal en blanco» y, «como indica el protocolo», dio inicio a las conversaciones con el centro de control de Adif para gestionar la reanudación de la marcha.

La maquinista del Iryo 6076, según las mismas fuentes, transmitió al operario del centro de control de Adif que, tras la caída del sistema LZB, el tren «no le estaba permitiendo reiniciar el sistema LZB» y que «por eso» se encontraba «todavía detenida en la señal de entrada» de Urda, en Toledo. Acto seguido, la maquinista lo intentó una vez más tras esa primera tentativa y, tras no poder arrancar en una segunda ocasión, contactó con el centro de control de la propia Iryo en busca de asistencia. En ese momento, y mientras se gestionaba establecer la conexión, recibió el impacto del tren AVE.

El aviso de Iryo

Iryo, por medio de su CEO, Fabrizio Favara, había advertido hace 23 días de la alta frecuencia de las caídas del sistema de seguridad LZB de sus trenes en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, en la que se produjo el miércoles el fatal accidente a la altura de Urda (Toledo). En una declaración en la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España, en el Senado, Favara aseguró que los fallos provocaban que los trenes quedaran parados y que estos tardaban «bastante tiempo» en poder reconectarse para retomar la «marcha normal».

«Es un sistema seguro, pero bastante antiguo», afirmó Favara, antes de indicar que «el tren no se puede mover» cuando se produce la desconexión del sistema de seguridad LZB. «Necesita bastante tiempo para reconectarse y recuperar nuevamente el servicio», añadió, en una declaración en la comisión de investigación del Senado que ha adelantado VozPopuli, días antes del accidente que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas en Urda.