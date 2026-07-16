Chábeli Iglesias rescata una foto nunca vista y reabre uno de los capítulos más felices de la familia

Chábeli Iglesias ha vuelto a abrir una pequeña ventana a su vida más íntima. Alejada desde hace años del foco mediático y volcada en su familia en Miami, la hija mayor de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una fotografía inédita de su álbum familiar que ha despertado la nostalgia de toda la saga Iglesias. En la imagen, tomada hace varias décadas en la bahía de Miami, aparece siendo apenas una niña junto a sus hermanos, Julio José y Enrique Iglesias, su padre y sus abuelos paternos, el doctor Julio Iglesias Puga, conocido cariñosamente como ‘Papuchi’, y María del Rosario de la Cueva, una de las figuras más discretas y queridas de la familia.

La instantánea refleja una escena cotidiana, muy alejada del glamour y la fama que siempre han rodeado al clan Iglesias. Un domingo cualquiera frente al mar, un paseo en familia y un almuerzo con los abuelos. Precisamente esa sencillez es la que ha querido reivindicar Chábeli en un emotivo mensaje que ha acompañado la publicación y que ha conmovido a sus seguidores. «Un domingo en la bahía de Miami, el mar como escenario y, después, un almuerzo con mis abuelos. ¡Qué recuerdos!», ha escrito junto a la fotografía en blanco y negro. Pero ha sido la reflexión posterior la que ha terminado de emocionar: «El tiempo pasa más deprisa de lo que imaginamos, y con los años uno aprende que el verdadero privilegio es tener a tus abuelos y coleccionar recuerdos con ellos».

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Las palabras de Chábeli Iglesias llegan cargadas de significado. La empresaria siempre ha defendido que la familia es el pilar sobre el que ha construido toda su vida y, aunque nació prácticamente bajo los focos, nunca permitió que la fama condicionara sus prioridades. Casada desde 2001 con Christian Altaba y madre de dos hijos, Alejandro y Sofía, decidió hace años apartarse de la televisión para dedicarse al interiorismo y poder disfrutar plenamente de su familia. Una elección que, según ha contado en numerosas ocasiones, le ha permitido ofrecer a sus hijos una infancia mucho más tranquila de la que ella vivió.

La fotografía también transporta a uno de los momentos más delicados que vivió el clan Iglesias. Fue precisamente en aquellos años cuando el secuestro del doctor Julio Iglesias Puga por parte de ETA marcó para siempre a toda la familia. Chábeli recordó aquel episodio en el programa Lazos de sangre, donde confesó el miedo que sintió siendo solo una niña. «Cuando nos cuentan la noticia del secuestro siento miedo. Yo tenía muchísimo cariño a mi abuelo y piensas lo peor», explicó entonces. La angustia se prolongó durante semanas hasta que el doctor fue liberado el 17 de enero de 1982 y pudo reencontrarse con toda la familia en Miami. Un momento que la propia Chábeli ha descrito siempre como uno de los más emocionantes de su vida. «Mi padre y mi abuelo lloraban abrazados y todos los nietos nos tiramos encima de él», recordó.

En la imagen compartida ahora también cobra protagonismo una figura mucho más desconocida para el gran público: María del Rosario de la Cueva, madre de Julio Iglesias. Mientras ‘Papuchi’ terminó convirtiéndose en un personaje tremendamente popular durante los últimos años de su vida, Rosario siempre prefirió mantenerse completamente al margen de los focos. Pintora y escultora, vivió discretamente el éxito internacional de su hijo sin querer formar parte de ese universo mediático. Tras divorciarse de Julio Iglesias Puga en los años ochenta, pasó largas temporadas en Miami, donde disfrutó viendo crecer a sus nietos hasta su fallecimiento en 2002. Chábeli nunca ha ocultado el enorme cariño que sentía por ella y esta publicación supone también un sentido homenaje a una mujer que marcó profundamente su infancia.

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Esa importancia de los abuelos es un valor que Chábeli Iglesias asegura haber transmitido también a sus propios hijos. Tanto Alejandro como Sofía mantienen una relación muy estrecha con Isabel Preysler, que viaja con frecuencia a Miami para compartir tiempo con ellos, y también con Julio Iglesias, con quien mantienen largas conversaciones pese a la distancia. De hecho, la propia Chábeli ha contado en varias ocasiones que su padre disfruta especialmente ejerciendo de abuelo y que la familia continúa siendo el eje sobre el que gira su vida.

Aunque lleva años alejada de la exposición pública, publicaciones como esta demuestran que Chábeli Iglesias sigue siendo uno de los rostros más queridos de la crónica social. Sin necesidad de grandes titulares ni exclusivas, una sencilla fotografía en blanco y negro ha sido suficiente para emocionar a miles de seguidores y recordar que, detrás de uno de los apellidos más famosos de España, también hay recuerdos de domingos en familia, comidas con los abuelos y momentos cotidianos que el paso del tiempo convierte en auténticos tesoros.