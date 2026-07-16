De arrastrarse por el barro a pilotar un avión: Zarzuela destapa el álbum oculto de Leonor en el Ejército

La princesa Leonor ya ha cerrado una de las etapas más importantes y exigentes de su vida. Tras completar su formación militar en los tres Ejércitos, la Casa Real ha querido poner el broche de oro a este intenso recorrido con la publicación de un vídeo de casi tres minutos en sus redes sociales que recopila algunas de las imágenes más significativas —y también varias completamente inéditas— de estos tres años de aprendizaje. El montaje, difundido apenas unos días después de la entrega de los Reales Despachos, recorre el camino de la heredera desde su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza, el 17 de agosto de 2023, hasta su despedida de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, pasando por la Escuela Naval Militar de Marín y el histórico crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián de Elcano. Un recorrido que resume, en apenas dos minutos y medio, la transformación de la futura reina tanto en el plano institucional como en el personal.

Las imágenes permiten ver a una princesa Leonor muy diferente de aquella joven de 17 años que se despedía emocionada de los Reyes Felipe VI y Letizia y de la infanta Sofía antes de comenzar una de las etapas más duras de su preparación. Durante estos tres años, la heredera ha participado en maniobras militares, ejercicios físicos de alta exigencia, prácticas con armamento, entrenamientos de supervivencia, navegación y vuelos de instrucción, compartiendo el mismo ritmo y las mismas obligaciones que el resto de sus compañeros. Precisamente esa evolución es la que la Casa Real ha querido reflejar con este vídeo, que combina imágenes oficiales ya conocidas con otras inéditas que hasta ahora permanecían guardadas en el archivo de Zarzuela y que muestran una faceta mucho más cercana y natural de la princesa.

Coincidiendo con la finalización de las entregas de los Reales Despachos, repasamos la formación recibida por la Princesa de Asturias durante su paso por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín y la Academia General del Aire y del Espacio de San… pic.twitter.com/MSU0690MMa — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 16, 2026

El vídeo comienza recordando su llegada a la Academia General Militar de Zaragoza, donde inició su formación dentro del Ejército de Tierra. Allí aprendió los fundamentos de la vida castrense, la disciplina, el compañerismo y la preparación física que caracteriza a los futuros oficiales. Las imágenes muestran ejercicios sobre el terreno, marchas, entrenamientos, desfiles y diferentes momentos de convivencia con el resto de cadetes, dejando patente cómo la heredera fue adaptándose poco a poco a un entorno completamente distinto al que había vivido hasta entonces. No faltan tampoco escenas de los primeros saludos con uniforme, de las ceremonias militares y de algunos de los momentos que marcaron aquel primer curso, considerado por muchos como el más intenso de toda su preparación.

La segunda parte del recorrido traslada al espectador hasta la Escuela Naval Militar de Marín, donde la princesa Leonor continuó su preparación dentro de la Armada Española. Fue durante este periodo cuando protagonizó uno de los capítulos más mediáticos de toda su formación: el crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián de Elcano. Durante varios meses, la heredera recorrió diferentes puertos internacionales junto al resto de guardiamarinas, participando en las maniobras del emblemático buque escuela, realizando guardias, aprendiendo navegación y compartiendo el día a día con sus compañeros lejos de España. El vídeo recupera algunas de esas escenas sobre cubierta, mostrando tanto los momentos de trabajo como otros más distendidos, reflejando la intensidad de una experiencia que ha sido clave en su crecimiento personal y profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

El tramo final está dedicado a la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde Leonor ha culminado oficialmente su formación militar. En estas imágenes se la puede ver participando en prácticas de vuelo, recibiendo instrucciones de sus superiores y enfrentándose a una disciplina completamente diferente a las vividas en Zaragoza y Marín. Uno de los momentos más simbólicos del vídeo es el vuelo de instrucción compartido con el rey Felipe VI, una imagen cargada de significado institucional que refleja la conexión entre padre e hija y el papel que ambos desempeñan dentro de las Fuerzas Armadas. También aparecen escenas de la entrega de los Reales Despachos, el acto que certificó el final de esta etapa y que supone un nuevo paso en la preparación de la futura jefa del Estado.

Más allá del componente institucional, la publicación de la Casa Real pone el foco en la evolución humana de la heredera. A lo largo del montaje aparecen abrazos, sonrisas, conversaciones con compañeros, momentos de complicidad y escenas familiares que permiten descubrir una versión mucho más espontánea de la princesa. Se trata de imágenes alejadas del protocolo habitual y que ayudan a entender el profundo cambio que ha experimentado durante estos tres años. De hecho, la propia princesa Leonor reconocía hace apenas unas semanas que ya no era «la misma persona» que llegó a Zaragoza en agosto de 2023, una reflexión que cobra todavía más sentido al contemplar este recorrido audiovisual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

La difusión de este vídeo no es casual. Coincide con el final oficial de la formación militar de la princesa Leonor y llega cuando apenas falta mes y medio para que comience su nueva etapa universitaria. En el texto que acompaña a la publicación, Zarzuela recuerda que la heredera ha hecho suyos «los valores que definen a las Fuerzas Armadas: honor, valor, disciplina y lealtad», principios que seguirán guiando su preparación como futura reina de España. Además, la Casa Real recuerda que en julio de 2027 recibirá los despachos de teniente del Ejército de Tierra, teniente del Ejército del Aire y del Espacio y alférez de navío de la Armada, culminando así una preparación militar sin precedentes para un heredero al trono en la historia reciente de la monarquía española.