Leonor culmina su formación militar arropada por los Reyes y la infanta Sofía: emoción y abrazos en San Javier

La princesa Leonor ha afrontado este viernes 10 de julio uno de los días más importantes de su formación como heredera de la Corona. La primogénita del Rey Felipe VI y de la Reina Letizia ha culminado su formación militar con la ceremonia de la Entrega de Reales Despachos de Empleo en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), donde ha completado su último año de instrucción. Como no podía ser de otra manera, Sus Majestades y la infanta Sofía han acompañado a la Princesa de Asturias en una jornada cargada de simbolismo y emoción, protagonizando además entrañables momentos en familia.

La emoción de Leonor y el abrazo de sus padres

Dentro de unos meses, la princesa Leonor iniciará una nueva etapa con su formación universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid, poniendo así punto final a tres años de preparación militar en los tres ejércitos, un recorrido clave en su preparación como futura jefa del Estado y capitana general de las Fuerzas Armadas cuando acceda al trono. Con la ceremonia celebrada este viernes, la heredera también se despide oficialmente de la Academia General del Aire y del Espacio, donde ha residido durante el último curso.

A las 10:30 horas ha dado comienzo el acto oficial en la Academia General del Aire, presidido por el Rey Felipe VI y al que también han asistido la Reina Letizia y la infanta Sofía. La benjamina de la Familia Real ha vuelto a demostrar la estrecha relación que mantiene con su hermana mayor, acompañándola en uno de los momentos más significativos de su trayectoria institucional.

Aunque la presencia de los Reyes responde a su papel institucional, el componente familiar ha estado muy presente durante toda la ceremonia. Felipe VI y Leonor no han podido ocultar la emoción cuando el monarca ha impuesto a su hija la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. Tras el acto protocolario, ambos se han fundido en un cálido abrazo que ha reflejado el orgullo del Rey por ver culminada una etapa decisiva en la preparación de su heredera. Un gesto que la Princesa de Asturias ha repetido instantes después con la Reina Letizia y con la infanta Sofía, dejando algunas de las imágenes más emotivas de la jornada.

Durante la ceremonia también ha intervenido el coronel director de la Academia General del Aire y del Espacio, Luis Felipe González, quien ha dedicado unas palabras de reconocimiento a la Princesa de Asturias por su paso por San Javier. «Su estancia en San Javier ha sido enriquecedora y también exigente. Quiero subrayar lo mucho que hemos aprendido de ella: su valor, su fuerza, sus ganas de aprender… Enhorabuena, Princesa. Estamos muy orgullosos», ha afirmado ante los asistentes.

Con este acto, Leonor pone fin a su etapa de formación militar, iniciada en 2023 en la Academia General Militar de Zaragoza y continuada posteriormente en la Escuela Naval Militar de Marín, antes de completar su instrucción en el Ejército del Aire y del Espacio. Un recorrido que la convierte en la primera heredera de la Corona en recibir formación en los tres ejércitos, siguiendo el mismo itinerario que realizó en su día Felipe VI.