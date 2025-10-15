Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025 con la novela ‘Vera, una historia de amor’

El periodista y escritor Juan del Val es el ganador de LXXIV Premio Planeta de Novela, que se ha presentado al galardón bajo el pseudónimo Elvira Torres. Su novela Vera, una historia de amor, presentada con el título de No es tan fácil morir de amor, es la ganadora que una edición a la que han concurrido 1.320 obras.

La finalista del Premio Planeta de este año ha sido la escritora gallega Ángela Luz Banzas, que se ha presentado bajo el pseudónimo de Sofía García. Su novela se titula Cuando el viento habla.

Tras recibir el premio, Juan del Val ha dicho que «verme aquí es casi un milagro, recordando momentos en los que mi vida parecía estar abocada al fracaso. Cuando todo era tierra, obras y hormigón, verme aquí me ayuda a ver qué nunca se sabe. De lo inesperado también trata Vera una historia de amor·».

Ha dicho que la novela «es de una mujer que emprende un camino a la libertad y aprende a ser libre cuando pierde el miedo a equivocarse. Está ambientada en Sevilla. Alta sociedad de Sevilla, hay deseo, altas ganas de vivir, Madrid». Se lo ha dedicado a su editora, a sus padres, a sus hijos, pero sobre todo, «esta es una novela de Nuria», su mujer.

Ángela Luz Banzas, muy emocionada ha dicho: «Disculpen mis nervios de esta noche. Gracias de todo corazón por acoger con tanto cariño esta historia; es una novela muy íntima». Sobre la novela ha dicho que “las bibliotecas dentro de los hospitales entretienen y sostienen. Sofía es la protagonista en Galicia, en 1939, en la posguerra de la Guerra Civil española». Ha dicho también que tiene una historia de amor «la primera que escribo». «Esa historia me ha dejado una señal muy cálida en el pecho. Es una vela blanca en el horizonte. ¿Que es el amor sin esperanza y al revés? Mi reflexión es que lo que me ha traído aquí es un recuerdo doloroso, que se convertirá en luz».

Juan el Val, premio Planeta 2025 ha publicado numerosos libros a lo largo de su carrera. Entre ellos, alguna colaboración con su mujer, Nuria Roca, como es el caso de Para Ana (de tu muerto) o Lo inevitable del amor. En solitario, ha estrenado títulos como Parece mentira, Candela, Delparaíso o Bobesada.

Banzas se ha dedicado profesionalmente al campo de la consultaría de Administración Pública, pero su pasión ha sido la escritur. En 2021 vio publicada su primera novela, El silencio de las olas. En ella narra la historia de Adela Roldán, una mujer cuya vida se ve trastocada cuando la pesadilla recurrente que la atormenta desde niña la conduce a un pequeño pueblo de Galicia, donde intentará investigar la naturaleza de su sueño.

Dotación millonaria del Premio Planeta

El Premio Planeta de Novela es un certamen literario abierto a todo el público. Para poder participar en ese concurso, simplemente hay que ser mayor de edad y presentar un manuscrito original e inédito en lengua castellana.

Cada año se publican las bases legales del premio para que los participantes sepan todos los requisitos, tales como la extensión de la obra, y puedan consultarlos fácilmente.

Las obras admitidas a concurso serán leídas y evaluadas y, entre las diez mejores, el jurado elige la novela ganadora y la finalista de la edición.

(Noticia en elaboración)