Un diputado de Compromís acorrala a la consellera de Educación a las puertas de una comisión en las Cortes Valencianas

Momentos de extrema tensión los vividos este viernes en las Cortes Valencianas. Un diputado de Compromís, Gerard Fullana, se ha interpuesto entre la consellera de Educación, Carmen Ortí, y la puerta que daba acceso a la sala en que se debía celebrar la comisión informativa de educación ante la que ella debía comparecer, dejándola acorralada. Gerard Fullana, ataviado con un micro de solapa, según han confirmado a OKDIARIO personas presentes en ese momento, se ha interpuesto entre la puerta que daba acceso a la sala y la consellera, aduciendo que representantes sindicales del ámbito educativo y alcaldes, estos últimos también de Compromís, se encontraban allí y exigiendo que los atendiera en ese momento. Un imposible, como saben todos los diputados, cuando hay una comisión informativa concertada y está a punto de iniciarse. Carmen Ortí ha mantenido la entereza.

El PP ha exigido que el diputado de Compromís que ha protagonizado el episodio de este viernes en las Cortes Valencianas, Gerard Fullana, dimita «hoy mismo» de sus responsabilidades.

El vídeo que recoge lo sucedido en esos momentos es el que ilustra esta información. En él, se puede ver cómo el diputado de Compromís se sitúa ante la puerta que da acceso a la sala de las Cortes Valencianas en que se iba a celebrar la comisión de educación.

Carmen Ortí mira sorprendida, inicialmente. Pero, de inmediato, decide dar un paso adelante, avanzar hacia la puerta y mirar a los ojos a Gerard Fullana mientras este sigue hablándole y se sitúa delante de la puerta. Carmen Ortí se dirige a Fullana para decirle que los atenderá en Consellería cuando sea el momento. Y da otro paso adelante. El diputado de Compromís, finalmente, se aparta.

La acción del diputado de Compromís ha generado la inmediata respuesta del PP, que a través de sus redes sociales ha tildado lo sucedido de «escrache machista» a la consellera por parte del diputado de Compromís y ha acusado a Gerard Fullana de «impedir el paso» a Carmen Ortí con «formas chulescas e intimidatorias».

Carmen Ortí es la misma consellera que, tal como publicó OKDIARIO el pasado 1 de junio, fue objeto de la publicación de datos personales en grupos de WhatsApp, que concentraban a docentes valencianos, según denunció entonces la propia consellera. «Hubo difusión de datos de carácter personal de mi familia en WhatsApp, de nuestro domicilio», reveló entonces Carmen Ortí en el transcurso de una comparecencia pública, en lo que se tradujo como un intento de presión hacia la Administración y, en particular, hacia la propia responsable de educación valenciana, como ahora ha sucedido con Gerard Fullana.

En cuanto a Gerard Fullana, es el diputado que el pasado diciembre dirigió al entonces conseller valenciano de Educación, José Antonio Rovira, una frase que fue tomada como una grave insinuación: «A Picassent tienes que ir tú». Sucedió en el transcurso, también, de una comisión de Educación, celebrada en el Parlamento autonómico.

Si bien en esos momentos se estaba hablando de un tema que incluía a un centro educativo en Picassent, se da también la circunstancia de que Picassent es el municipio valenciano donde se encuentra el centro penitenciario al que, por ejemplo, fue dirigido para cumplir su pena el ex marido de la ex vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, también de Compromís.