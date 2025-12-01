El colegio de Palma donde trabaja la mujer apuñalada en Costix (Mallorca) convoca un acto de respulsa

La comunidad educativa del colegio San Francisco de Asís, situado en la barriada de es Pil·larí, ha convocado para este martes a las seis de la tarde un acto de repulsa contra la violencia de género, tras conocerse el brutal apuñalamiento sufrido por una de sus profesoras durante la madrugada del pasado domingo en la localidad de Costitx, en Mallorca.

La mujer, de 35 años, resultó herida de extrema gravedad tras ser atacada presuntamente por su exnovio, quien luego intentó suicidarse causándose un corte en el cuello. Ambos permanecen actualmente hospitalizados en el Hospital Universitario Son Espases, donde la víctima continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en estado grave pero estable, según han confirmado fuentes cercanas al caso. El agresor también se encuentra bajo custodia policial y recibiendo atención médica.

Ante este dramático suceso, la dirección del centro escolar ha difundido un comunicado a través de las redes en el que condena de manera firme y rotunda la violencia de género, así como todo tipo de agresiones contra las mujeres. En el escrito, el colegio expresa su compromiso colectivo con la igualdad y el respeto, subrayando la importancia de seguir trabajando unidos para erradicar esta lacra social.

«Mantenemos viva la esperanza de que, juntos, podemos luchar para erradicar y eliminar la violencia, reconociendo y respetando la igualdad con independencia del sexo», señala el comunicado difundido por la dirección del centro educativo.

La concentración tendrá lugar este martes a las 18 horas en la puerta del colegio, ubicado en el número 383 de la calle Muntanya, y está abierta a la participación de docentes, familias, alumnado, asociaciones de vecinos y ciudadanía en general. El objetivo es mostrar apoyo a la compañera herida, expresar el rechazo a la violencia machista y enviar un mensaje de unidad y solidaridad.

El acto pretende convertirse en un espacio de recogimiento y reflexión, pero también en una llamada de atención sobre la necesidad urgente de reforzar la prevención, la protección a las víctimas y la educación en valores de igualdad desde edades tempranas.

Este nuevo caso de violencia de género vuelve a sacudir a la sociedad mallorquina y reabre el debate sobre la importancia de detectar a tiempo situaciones de riesgo, así como la relevancia de denunciar y acompañar a las víctimas para evitar desenlaces tan dramáticos.