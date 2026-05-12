Ibiza avanza en su nuevo modelo turístico familiar: ya alcanza el millón, uno de cada cuatro visitantes

Ibiza avanza en su nuevo modelo turístico familiar: ya alcanza el millón, uno de cada 4 visitantes, según los datos ofrecidos por el Consell de Ibiza que ha celebrado un encuentro con los socios colaboradores de Ibiza Family Moments, el club de producto especializado en turismo familiar desarrollado por el Consell con los cinco ayuntamientos de la isla y el sector turístico.

Durante el acto se han entregado 25 distinciones, seis de ellas con estrella, en los nuevos establecimientos y empresas adheridas al proyecto, en reconocimiento a su compromiso con un modelo turístico familiar, sostenible y de calidad.

El acto ha contado con la intervención del director insular de Turismo de Ibiza, Juan Miguel Costa, quien ha destacado que «el turismo familiar es una oportunidad estratégica para el futuro de la isla», ya que contribuye a generar «más estabilidad, más distribución económica y una menor presión sobre el territorio».

Costa remarcó que este segmento representa aproximadamente el 25% de los visitantes que recibe Ibiza, con cerca de un millón de familias, y subrayó su elevada fidelización, estancias más largas y mayor capacidad de gasto respecto al turista medio. «Cuando hablamos de turismo familiar, hablamos de sostenibilidad económica, de equilibrio territorial y de convivencia», ha afirmado.

Durante su intervención, el director insular ha explicado que Ibiza Family Moments «no es sólo una marca o una herramienta de promoción», sino un proyecto destinado a estructurar la oferta turística familiar de la isla, estableciendo estándares de calidad y generando sinergias entre empresas y administraciones.

Actualmente, el club integra más de 14.000 plazas de alojamiento, 14 restaurantes, 20 empresas de oferta complementaria, 10 museos, 24 playas, 27 rutas y 16 eventos familiares, consolidándose como una de las principales apuestas de diversificación turística de Ibiza.

Además, Juan Miguel Costa ha anunciado que el Consell y los cinco ayuntamientos de la isla reforzarán el proyecto con una nueva etapa marcada por nuevas acciones de promoción nacional e internacional.

«El futuro de Ibiza no pasa por atraer más visitantes, sino por atraer mejor turismo, generar más valor y seguir avanzando hacia un modelo de isla más equilibrado y sostenible», ha concluido.

Tras la presentación institucional y la entrega de placas a los nuevos socios, que ha tenido lugar en Bam-Bu-Ku, la jornada ha continuado con un espacio de networking entre empresas y entidades participantes.