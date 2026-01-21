Ibiza impulsa un modelo turístico responsable frente al alojamiento ilegal

Ibiza lleva años trabajando para preservar un modelo turístico equilibrado, compatible con su territorio, su población residente y su principal motor económico. En ese contexto, la lucha contra la oferta alojativa ilegal se ha convertido en una prioridad estratégica para la isla, no solo desde el punto de vista normativo, sino también como herramienta clave para combatir la masificación, garantizar la convivencia y proteger la sostenibilidad del destino.

La proliferación de viviendas turísticas fuera de la legalidad supone una amenaza directa para la calidad del destino. Distorsiona el mercado, genera competencia desleal frente a la oferta reglada, incrementa la presión sobre infraestructuras y servicios públicos y dificulta el acceso a la vivienda para los residentes. Además, impacta negativamente en la imagen internacional de la isla y en la experiencia del visitante.

Un plan de choque con financiación específica y objetivos claros

Para hacer frente a este reto, el Consell Insular d’Eivissa ha puesto en marcha el Plan de Choque contra el intrusismo, una iniciativa integral dotada con más de 22 millones de euros para el periodo 2025–2027. Estos fondos proceden del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS), que abonan los propios visitantes y cuya asignación fue aprobada por la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible de las Islas Baleares.

El plan combina refuerzo de recursos humanos, inversión tecnológica y coordinación institucional, con el objetivo de obtener resultados visibles a corto y medio plazo. La estrategia se apoya en una intensificación de las inspecciones, el aumento de expedientes sancionadores, el control sistemático de plataformas digitales y el desarrollo de campañas informativas dirigidas tanto a propietarios como a comercializadores.

Inspección, datos y rigor técnico

Uno de los pilares del plan es el nuevo Plan de Inspección Turística 2025, que incorpora un programa específico para la detección de alojamientos comercializados de forma ilegal. Las actuaciones priorizan los casos reincidentes, las unidades ubicadas en edificios plurifamiliares y aquellas que generan quejas vecinales reiteradas.

Frente a estimaciones simplistas basadas únicamente en el número de anuncios publicados en plataformas, el Consell apuesta por un análisis riguroso y detallado. No todos los anuncios corresponden a viviendas turísticas, ni todas las unidades sin número de registro son necesariamente ilegales. El estudio individualizado de cada caso —teniendo en cuenta el tipo de alojamiento, la modalidad de alquiler y su localización— resulta clave para obtener datos fiables y adoptar decisiones eficaces.

Resultados medibles: menos anuncios ilegales

Las medidas ya están dando resultados tangibles. Según los datos de seguimiento, entre enero y agosto de 2025 el número de anuncios sin número de licencia en Airbnb se ha reducido en casi un 65%, pasando de más de 2.200 a menos de 800. Esta caída sostenida refleja el impacto directo de las políticas de inspección, la colaboración institucional y los acuerdos alcanzados con las plataformas digitales.

La reducción de anuncios ilegales implica también miles de plazas menos en el mercado, lo que contribuye a aliviar la presión turística, reforzar la oferta legal y avanzar hacia un modelo más ordenado y sostenible.

Cooperación público-privada y gobernanza compartida

Otro elemento clave de la estrategia es la Mesa de Intrusismo de la isla de Ibiza, un órgano de carácter consultivo que reúne a administraciones públicas, fuerzas de seguridad, sector empresarial y plataformas digitales. Este espacio permite coordinar actuaciones, compartir información y diseñar políticas conjuntas contra el intrusismo.

En este marco se han firmado acuerdos relevantes con plataformas como Airbnb y Booking, que permiten retirar anuncios manifiestamente irregulares, eliminar publicaciones asociadas a expedientes sancionadores y limitar la comercialización de alojamientos no autorizados. El objetivo es claro: eliminar completamente los anuncios sin registro y garantizar que la actividad turística se desarrolle dentro de la legalidad.

Una referencia más allá de la isla

La estrategia impulsada desde Ibiza ha despertado el interés de otras comunidades y de instituciones europeas. El Plan de Choque ha sido presentado en foros internacionales y ha servido de referencia para otros territorios que afrontan problemas similares, consolidando a la isla como un ejemplo de cooperación público-privada y de gobernanza responsable del turismo.

Proteger el presente para asegurar el futuro

La lucha contra la oferta alojativa ilegal no es solo una cuestión de control administrativo. Es una herramienta esencial para reducir la masificación, proteger el entorno natural, garantizar la convivencia y preservar el turismo como motor de empleo y desarrollo económico.

Los datos confirman que el camino iniciado es el correcto. Desde la legalidad, la sostenibilidad y la colaboración, Ibiza avanza hacia un modelo turístico más equilibrado, capaz de asegurar el bienestar de residentes y visitantes y de proteger el futuro de la isla.

Más información en: https://www.illessostenibles.travel/ y https://ibiza.travel/