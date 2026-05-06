El presidente de Ibiza a los turistas: «Os recibimos con los brazos abiertos, pero pedimos respeto»

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha lanzado un mensaje directo a los turistas que han escogido la isla pitiusa para disfrutar de sus vacaciones, poniendo en valor la singularidad de la isla «que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos» pero apelando «a la responsabilidad de quien la visita». Marí ha pedido «respeto por nuestro entorno, por todo lo nuestro, por nuestras normas, la legalidad y nuestras familias y amigos».

El presidente ibicenco agradece la elección de Ibiza como destino vacacional y destaca que es «una isla única» capaz de ofrecer naturaleza, cultura, gastronomía, deporte y ocio en un mismo espacio. Pero también recuerda que es «una isla frágil» y es aquí donde pide respeto por el entorno, para preservar «su belleza y singularidad».

Asimismo, subraya la importancia de elegir siempre oferta legal, en alojamiento, en transporte y en cualquier servicio turístico, como forma de proteger el modelo y evitar prácticas que perjudican a los residentes y a los visitantes: «No den espacio a quienes operan al margen de la ley, a los ilegales que quieren beneficiarse de la isla sin aportar nada a cambio».

Con este mensaje, la institución insular invita a quien visite Ibiza esta temporada a disfrutar de la isla desde el respeto y la responsabilidad, contribuyendo a preservar su entorno, su identidad y su calidad como destino, reafirmando así su apuesta por un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la calidad y la convivencia, en la que la implicación tanto del sector como de los visitantes es clave.

Las previsiones del Sistema de Inteligencia Turística (SIT Ibiza) apuntan a un inicio de temporada con una evolución positiva y capacidad de crecimiento en las próximas semanas.

Para mayo, la programación aérea alcanza los 618.831 asientos hacia Ibiza, lo que supone un incremento del 4,65% respecto a 2025, con un refuerzo principalmente en el mercado internacional.

Diversificación de los mercados

En total, están previstos más de 3.500 vuelos, con conexión con 12 países y 49 ciudades, en un contexto en el que se consolida la diversificación de mercados emisores y el creciente interés por el destino. En cuanto a la demanda, las estimaciones iniciales sitúan la llegada de pasajeros en torno a los 520.000 viajeros, con una ocupación prevista del 84,1%.

No obstante, el propio SIT señala que, de mantenerse el comportamiento de las reservas de última hora, estas cifras podrían superar las previsiones y acercarse o incluso mejorar los resultados del año anterior.

Además, las datos reflejan un fuerte interés por viajar a Ibiza, con más de 10,5 millones de búsquedas registradas para volar a la isla durante este mes, lo que confirma la fortaleza del destino en el contexto europeo.

El informe del SIT Ibiza también recoge un ajuste medio de los precios hoteleros de alrededor del 7% al inicio del período, una tendencia habitual orientada a estimular el empleo y adaptarse a la evolución del mercado.

En conjunto, el SIT Ibiza define el escenario como estable, competitivo y con recorrido al alza, en un contexto internacional que sigue favoreciendo destinos consolidados como Ibiza.