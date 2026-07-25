¡Feliz Día de Galicia! Las mejores frases e imágenes para felicitar a los gallegos

El origen del Día Nacional de Galicia se encuentra a comienzos del siglo XX. En 1919, durante la «Asemblea das Irmandades da Fala» celebrada en Santiago de Compostela, se acordó establecer el 25 de julio del año siguiente como una jornada dedicada a Galicia. Durante el franquismo, el 25 de julio pasó a ser una festividad oficial en toda España bajo la denominación de «Día del Patrón de España».

Con la llegada de la democracia y el inicio de la transición, en 1978 se creó el Gobierno preautonómico gallego. Su presidente promovió el reconocimiento oficial del 25 de julio como Día Nacional de Galicia, consolidando una fecha que hoy representa la cultura, la historia y las raíces del pueblo gallego.

¡Feliz Día de Galicia 2026!

El 25 de julio se celebra el Día de Galicia, una fecha muy especial para todos los gallegos y para quienes sienten un vínculo con esta tierra. Éstas son las mejores frases para felicitar la jornada:

Feliz Día de Galicia. Hoy celebramos una tierra que no solo se pisa, sino que se lleva siempre en el corazón.

Galicia es mucho más que un lugar en el mapa: es memoria, raíces, familia y sentimiento.

Que orgullo pertenecer a una tierra de mar, montañas, tradiciones y personas con un corazón enorme. Feliz Día de Galicia.

Feliz Día de Galicia a todos los que aman esta tierra, estén donde estén.

Galicia tiene un encanto que no se explica con palabras, se siente en el alma.

Hoy celebramos una tierra única, llena de historia, cultura y emociones. Feliz Día de Galicia.

Galicia es ese lugar al que siempre se vuelve, porque hay raíces que nunca se olvidan.

Una tierra de niebla y lluvia, de mar y montaña, pero sobre todo de personas inolvidables.

Galicia no es solo una tierra, es un sentimiento que acompaña toda la vida.

Hoy brindamos por Galicia, por sus paisajes, sus costumbres y por quienes mantienen viva su esencia.

Feliz Día de Galicia. Que esta tierra siga emocionando a generaciones enteras.

Hay lugares que se visitan y lugares que se sienten. Galicia pertenece a los segundos.

Galicia es hogar para quien nació allí y refugio para quien la descubrió.

Feliz Día de Galicia. Que nunca falten los recuerdos, las tradiciones y el amor por nuestra tierra.

Una tierra con alma propia, donde cada rincón guarda una historia. Feliz Día de Galicia.

Galicia es mar que abraza, montaña que protege y corazón que acoge.

Una tierra de grandes historias, paisajes infinitos y gente

extraordinaria.Galicia es ese rincón del mundo donde el corazón siempre encuentra su casa.

Hoy es un día para mirar atrás con orgullo y celebrar todo lo que somos.

Feliz Día de Galicia. Que nunca se apague el amor por nuestra tierra.

Galicia enamora con sus paisajes, pero conquista por la grandeza de sus gentes.

Por sus rías, sus montes, sus pueblos y sus gentes. Feliz Día de Galicia.

Hay amores que no necesitan explicación. Galicia es uno de ellos.

Feliz Día de Galicia. Que siempre llevemos esta tierra dentro de nosotros.

Galicia es hogar, recuerdo y sentimiento. Una tierra que nunca se olvida.

Feliz Día de Galicia. Que el orgullo de nuestras raíces nos acompañe siempre.

Galicia es belleza, historia y corazón. Feliz día a todos los que la quieren.

Una tierra de leyendas, de esfuerzo y de personas que dejan huella.

Hoy celebramos Galicia, una tierra que emociona y que siempre llama al regreso.

Feliz Día de Galicia. Porque hay lugares que forman parte de nuestra propia historia.

Galicia vive en sus paisajes, en sus tradiciones y en el corazón de su gente.

Galicia es mucho más que un origen: es una forma de sentir la vida.

Feliz Día de Galicia. Que nunca olvidemos la belleza de nuestras raíces y el orgullo de nuestra tierra.

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