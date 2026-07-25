Los transportistas deberían empezar a recibir la próxima semana la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para los suministros que los conductores ya han adelantado de su bolsillo durante todo el segundo trimestre del año, entre el 22 de marzo y el 30 de junio.

Según han confirmado fuentes conocedoras a OKDIARIO, los ingresos de las bonificaciones tendrían que haber comenzado esta misma semana, pero una incidencia con los repostajes de aquellos transportistas que utilizan la tarjeta de Moeve habría retrasado unos días los pagos.

De hecho, fue la directora general de Transporte por Carretera, Elena Atance, la que anunció este problema entre la energética y la Agencia Tributaria, asegurando que se estaban «haciendo comprobaciones manuales para corroborar que no hay duplicidades» en las ayudas:

«No es un problema achacable a la Administración y están haciendo todo lo posible para que se empiece a cobrar cuanto antes»,puntualizó el lunes la representante del Ministerio de Transportes que lidera Óscar Puente.

Fuentes de la compañía han asegurado en conversación con este periódico que se trató de una serie de duplicidades «residuales» que «ya están arregladas». Una vez solucionado este problema, los profesionales deberían recibir con normalidad las ayudas de Hacienda en los próximos días.

Puente les debe más de 700 millones

Tal y como ya publicó OKDIARIO, el Ministerio de Transportes de Óscar Puente acumulaba a finales del mes de junio una deuda con los transportistas por las bonificaciones al combustible no pagadas de más de 700 millones de euros. Concretamente, según apuntaban desde Plataforma Nacional, la deuda media después de tres meses de atrasos escalaba ya a los 2.400 euros por camión.

La ayuda de 20 céntimos por litro aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de marzo supone una media mensual de 800 euros por vehículo. Actualmente, según las cifras aportadas por el propio Ministerio, España cuenta con 268.000 camiones de transporte público pesado.

De esta manera la deuda que el Gobierno ha ido acumulando sólo con estos profesionales de marzo a mayo ascendía a 643 millones de euros.

El presidente de Plataforma, Manuel Hernández, calculaba hace un mes que también existían 110.000 camiones de transporte ligero a los que les pertenecía una ayuda directa de 600 euros que tampoco han recibido.

De esta manera, la deuda total de Puente con los transportistas únicamente en las recientes ayudas aprobadas ha sobrepasado con creces los 710 millones de euros tras meses en los que los precios del combustible no ha dejado de incrementarse.

El aprobado, con condiciones, de la UE

El Ministerio de Hacienda publicó hace ya más de veinte días la regulación definitiva para que los transportistas puedan cobrar las ayudas directas y las devoluciones del combustible aprobadas por el Gobierno en el marco de la guerra en Oriente Medio.

Dicha orden posibilitaba el pago del primer paquete de ayudas directas al carburante para el sector tras recibir el visto bueno previo de la Comisión Europea. Sin embargo, la patronal de los transportistas, Fenadismer, exigió a la Agencia Tributaria que actuara «con la máxima rapidez».

Asimismo, aprovechó para recordar que la Unión Europea prohíbe dar las ayudas a aquellas empresas que tengan pendientes la devolución de otras ayudas europeas declaradas ilegales o que estuvieran en situación concursal antes de la crisis.