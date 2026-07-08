Moeve inaugura en Madrid una de las mayores áreas de lavado de España con 2.000 m2

Moeve ha puesto a disposición de sus clientes de Madrid uno de los mayores espacios de lavado para vehículos de España, con una superficie total de 2.000 m2. Ubicado en su estación de servicio insignia de Campo de las Naciones, la nueva área incorpora soluciones técnicas para optimizar la gestión energética, el tratamiento del agua y el flujo de vehículos, con el objetivo de atender simultáneamente un volumen elevado.

El elemento central de la instalación es un túnel de lavado de 43,5 metros de longitud —con un cerramiento total de 50 metros— que opera mediante un sistema de doble cinta transportadora capaz de atender a 110 vehículos por hora, lo que equivale a una capacidad operativa de hasta medio millón de coches al año. Esto permite a la infraestructura afrontar con solvencia los momentos de mayor demanda, que principalmente se concentran en fin de semana. Además, habilita el pago in situ con tarjeta bancaria y los programas de fidelización Moeve gow y Moeve Pro.

La tecnología del túnel permite que el vehículo se desplace apoyado sobre una banda continua durante todo el proceso, sin anclajes ni tirones y sin necesidad de posicionarse de forma específica, lo que facilita el acceso al servicio a todo tipo de conductores y vehículos de hasta 2,40 metros de altura. El recorrido cuenta con 24 arcos de lavado y un sistema específico orientado a eliminar residuos y acumulaciones de la parte inferior. El área de lavado lo completan 15 boxes individuales —uno de ellos con acceso para personas con movilidad reducida— que incorporan jabones biodegradables que hacen más sostenible la experiencia.

La instalación incorpora 1.000 m2 de placas solares con una producción equivalente al consumo eléctrico diario de unas 20 viviendas, que cubre cerca del 40% de su consumo total. En cuanto al uso del agua, la instalación dispone de depósitos para el tratamiento y reutilización con una capacidad total de 50 metros cúbicos, el equivalente a 200 sesiones en túnel de lavado o 1.000 ciclos en lavadora.

Sergio Ortega Cid, responsable de Carwash en Moeve, ha destacado: «Hemos diseñado una instalación pensada desde el primer momento para que nuestros clientes tengan el mejor servicio en el menor tiempo posible. Cada detalle busca que el lavado sea rápido, cómodo, flexible y de máxima calidad, adaptándose a las necesidades reales de hoy en día. Además, como es marca de la casa en Moeve, incorporamos tecnologías capaces de reducir el consumo energético y reutilizar agua, para avanzar en sostenibilidad».

La estación de servicio en la que se encuentra esta nueva área de lavados es el buque insignia de la compañía, un espacio de referencia que Moeve utiliza para implementar nuevas tecnologías en su red de más de 1.600 estaciones de servicio en España y Portugal. Se sitúa junto a una zona de importante tránsito de vehículos, la circunvalación M-40 en el entorno del recinto ferial de IFEMA, un tramo de vía por el que circula diariamente una media de 127.900 vehículos, según los últimos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En esta estación de servicio abierta 24 horas, los clientes disponen de seis plazas de recarga ultrarrápida de 350 kW de potencia, además de un espacio de 300 m2 de tienda con productos de alimentación, higiene, limpieza del hogar y parafarmacia, un córner R’SPIRO de café y bollería Premium, un Food Hall con una amplia variedad de opciones gastronómicas y un servicio de paquetería. La estación está totalmente digitalizada y sensorizada para ofrecer una mejor experiencia de cliente.