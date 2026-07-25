Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 20 al 26 de julio

SUBE: Elsa Pataky

La famosa actriz española, instalada desde años en la costa australiana, aventurera incansable y además guapísima, ha celebrado este mes de julio su ¡¡¡50 cumpleaños!!! junto a su marido, el australiano Chris Hemsworth, de 42, y sus tres hijos, la niña India Rose de 14 años y los mellizos Tristan y Sasha de 12. Lo único que le ha entristecido es no haber podido estar presente en la final de Argentina- España, atrapada en un avión que se lo impidió.

SUBE: Carmen Chaparro

La periodista y presentadora de TV ha hecho unas declaraciones sobre la enfermedad que padece y que, en 2025, frenó su carrera y tuvo que apartarse de su trabajo: «Una enfermedad complicada de la que hablaré cuando el proceso termine». «Podía ir todo mal o todo bien aunque pagando un precio muy alto. Pero es mejor eso a estar muerta». Le deseamos todo lo mejor y una pronta recuperación que, seguro, tendrá más pronto que tarde.

SUBE: Dani Rovira

El actor español es protagonista también por su salud. El verano pasado sufrió un grave problema a causa de una trombosis en una vena del pecho, de la que fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, y tuvieron que quitarle parte de una de sus costillas. Y qué razón tiene el dicho de «las desgracias nunca vienen solas», ya que también coincidió con la muerte de su padre y una ruptura sentimental. Es un hombre fuerte que afrontó con entereza su primer problema serio de salud en 2020, en su momento de más éxito con la serie de “Ocho apellidos vascos” junto a la que fue su pareja, Clara Lago.

SUBE: Rosalía

A la famosa cantante española a nivel internacional le acaban un homenaje que iba a tener lugar en Córdoba (Argentina) el 24 de julio. Por por aquello de apoyar a España en la final de la Copa del Mundo contra Argentina, alegrarse lógicamente del triunfo español y, quizá, algún comentario no muy afortunado que hirió la susceptibilidad de los argentinos, las redes sociales en aquel país echaron fuego llenas de odio e insultos contra la cantante, hasta el extremo de que ha tenido que anularse su cita en Córdoba. Ellos se lo pierden. Pocas voces hay actualmente tan bellas como la suya.