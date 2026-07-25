Día de Apóstol Santiago 2026: cuándo se celebra, dónde es festivo y todos los actos en Galicia

Galicia celebra hoy sábado, 25 de julio, el Día del Apóstol Santiago, una de las jornadas más importantes del año en la comunidad, que como vemos, en 2026 llega además en pleno fin de semana y con la ciudad de Santiago completamente volcada en sus fiestas grandes desde hace días. Pero hoy es el día más importante de todos, de modo que repasamos qué hacer, actos que no te puedes perder y dónde más es festivo por el Día del Apóstol Santiago.

No olvidemos además que la fecha coincide con el Día Nacional de Galicia, lo que convierte esta jornada en algo más que una celebración religiosa. A lo largo del día se mezclan los actos oficiales con la programación festiva y el ambiente popular que se respira en cada rincón, no sólo en Santiago, sino en buena parte del territorio., pero la ciudad concentra toda la atención y más si tenemos en cuenta que lleva días celebrando las Fiestas del Apóstol, con conciertos, actividades y espectáculos que han ido calentando el ambiente hasta desembocar en este sábado, considerado el punto culminante.

Cuándo es el Día de Galicia

Hoy sábado 25 de julio es cuando se celebra el Día de Galicia en toda la comunidad. Es sábado y aquellos que hacen fiesta los fines de semana puede que no lo noten pero lo cierto es que la jornada es completamente festiva en toda Galicia por lo que lo normal será encontrarse muchas tiendas cerradas coincidiendo además con el hecho de que sea el Día del Apóstol Santiago.

Por qué el 25 de julio es el Día de Santiago Apóstol

El 25 de julio se celebra el Día de Santiago Apóstol porque esa fecha es la fijada por la Iglesia católica para conmemorar su martirio, tras ser decapitado en Jerusalén en torno al año 44 d.C. por orden de Herodes Agripa. Aunque durante siglos en la península se le rendía culto el 30 de diciembre, coincidiendo con la supuesta llegada de sus restos a Galicia, la adopción del rito romano en el siglo XI consolidó definitivamente el 25 de julio como su festividad. Con el tiempo, la figura del apóstol fue ganando peso hasta ser proclamado patrón de España en el siglo XVII, lo que terminó de convertir esta jornada en una fecha clave tanto desde el punto de vista religioso como institucional, especialmente en Galicia, donde hoy combina tradición, identidad y celebración popular.

Uno de los momentos clave de la jornada de hoy, de hecho, lo encontramos en la Catedral de Santiago, donde se celebra la tradicional Ofrenda al Apóstol, un acto que reúne a autoridades que arranca a las 10:30 horas y que marca el carácter institucional del día. Es uno de los eventos más simbólicos de toda la celebración y concentra gran parte de la atención durante la mañana. Dentro del templo, todas las miradas se dirigen al Botafumeiro, que vuelve a convertirse en protagonista con su recorrido por el crucero de la Catedral. Su movimiento, rápido y espectacular, es uno de los rituales más reconocibles de Santiago y uno de los instantes más esperados tanto por visitantes como por quienes repiten cada año. En el exterior, la Praza do Obradoiro vuelve a ser el gran punto de encuentro de mucha gente pero si no puedes asistir a la ofrenda, o ves que ya no hay espacio, hay otras misas también hoy a las 13:00, 16:00, 17:00, 18:00 y 19:30 horas.

Pero más allá de los actos religiosos, Santiago de Compostela vive este 25 de julio con una programación que se extiende por toda la ciudad ayer por ejemplo, ya se vivieron los fuegos del Apóstol, mientras que hoy el protagonismo pasa a dos citas musicales en concreto. Por un lado las Xornadas de Folclore Galego, que cuentan con artistas como la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, Colexiata de Sar, Brincadeira y Ultreia, la actuación, en Quintana comenzará a las 21:00 horas.

Y luego también en Quintana y a partir de las 22:00 horas será el turno del concierto de Tania Veiras e os Cumbiapop, con una mezcla de pop, música latina y raíces gallegas. Por otro lado, La Alameda, la Praza da Quintana o el entorno de Galeras mantienen durante toda la jornada una actividad constante, con propuestas pensadas para distintos públicos. A esto se suman las atracciones de feria, que siguen funcionando y que añaden un componente más popular a una jornada ya de por sí intensa.

Dónde es festivo por el día de Santiago Apóstol

El Día de Santiago Apóstol se vive en toda Galicia no sólo en la ciudad de Santiago. De hecho, se junta con el Día de Galicia y de este modo muchas localidades celebran fiestas patronales, procesiones, misas y, sobre todo, verbenas y encuentros Por ejemplo tenemos celebraciones como las Festas do Carmen en Aldán (Cangas), que coinciden con esta fecha, o citas como la Festa da Praia en Fisterra, que forman parte del ambiente festivo de estos días.

Pero además no nos podemos olvidar que el Día de Santiago Apóstol es también festivo en el País Vasco, con una jornada marcada por actos tanto religiosos como festivos. Por ejemplo está la misa en la Catedral de Santiago en Bilbao o también en Gorliz se celebra una fiesta que cuenta con un txupinazo, conciertos y hasta un concurso de cocina.