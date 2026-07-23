Estos son los 10 mejores restaurantes y bares de La Coruña para celebrar el Día de Galicia 2026

Cada 25 de julio, se celebra el Día de Galicia, que coincide con la festividad de Santiago Apóstol. Se trata de una fiesta muy especial en toda Galicia, que invita a salir a la calle y disfrutar, y en el caso de La Coruña, se vive con tradición, gastronomía y un ambiente difícil de encontrar en cualquier otra fecha del año. Desde primera hora, las terrazas comienzan a llenarse y las calles del centro histórico, especialmente las de la zona de vinos, reúnen a coruñeses y visitantes que buscan entre los mejores restaurantes y bares.

Y es del todo comprensible ya que la ciudad se ha convertido en uno de los grandes destinos gastronómicos de Galicia con restaurantes reconocidos por la Guía Macarfi, pero también los que tienen una Estrella Michelin, tabernas que llevan décadas sirviendo las mismas recetas y bares donde una buena tortilla o una ración de pulpo siguen siendo el mejor reclamo. De este modo se conforma una oferta capaz de satisfacer tanto a quienes buscan una comida de autor como a los que prefieren el tapeo más tradicional así que toma nota, porque si este año tienes pensado celebrar el Día de Galicia en A Coruña, estos diez restaurantes y bares son una apuesta segura.

Terreo Cocina Casual

En la calle San Andrés se encuentra uno de los restaurantes que más elogios acumula en los últimos años. Terreo Cocina Casual, dirigido por el chef Quique Vázquez y Ana Siñeriz, figura en el primer puesto de la Guía Macarfi en La Coruña gracias a una propuesta basada en el producto de temporada y una cocina de mercado que cambia según lo que ofrece cada estación. Sus arroces se han convertido en uno de los platos más buscados de la ciudad, aunque el menú degustación también permite descubrir una cocina moderna con profundas raíces gallegas. Conseguir mesa durante el fin de semana del Día de Galicia no suele ser sencillo, por lo que conviene reservar con tiempo.

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Árbore da Veira

Hay pocas experiencias gastronómicas tan completas en La Coruña como la que ofrece Árbore da Veira. Situado en el Monte de San Pedro, este restaurante distinguido con una Estrella Michelin une una cocina elegante con una de las mejores panorámicas de la ciudad. El chef Luis Veira trabaja con producto gallego de temporada para construir menús degustación donde el marisco, el pescado y las carnes conviven con elaboraciones creativas que respetan la esencia de la cocina atlántica. Para quienes buscan celebrar el 25 de julio con una comida especial, sigue siendo una de las mesas más cotizadas.

Eclectic

En plena calle de la Franja, una de las vías con más movimiento durante las fiestas, Eclectic demuestra que no hace falta un gran comedor para ofrecer una gran experiencia gastronómica. Su reducido número de mesas crea un ambiente tranquilo que invita a disfrutar sin prisas de una cocina que evoluciona continuamente según el mercado. El restaurante combina recetas tradicionales gallegas con técnicas contemporáneas y una cuidada selección de vinos, una fórmula que lo ha situado entre los establecimientos más valorados por quienes buscan algo diferente en el centro de La Coruña.

Bido

La calle Marcial del Adalid es la dirección que deben anotar quienes quieran descubrir Bido, un restaurante que ha sabido ganarse un lugar entre las propuestas gastronómicas más interesantes de la ciudad. Su cocina gira alrededor del producto atlántico y de una carta que cambia en función de la temporada, con especial protagonismo para pescados, mariscos y verduras de proximidad. Su menú degustación es una buena manera de conocer un proyecto culinario que apuesta por la creatividad sin perder de vista la tradición gallega.

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A Taberna de Cunqueiro

Quienes prefieran celebrar el Día de Galicia compartiendo raciones encontrarán en A Taberna de Cunqueiro, en la calle Estrella, uno de los mejores lugares para hacerlo. El local mantiene el ambiente de las tabernas gallegas de siempre y es habitual ver sus mesas ocupadas por grupos que disfrutan de pulpo, zamburiñas o embutidos acompañados de un buen vino. Su ubicación, en pleno corazón de la zona de vinos, hace que el 25 de julio sea uno de los establecimientos con más ambiente de toda la ciudad.

O’Secreto

Muy cerca de allí, en la Rúa Alameda, O’Secreto se ha convertido en un punto de encuentro para quienes disfrutan descubriendo vinos gallegos. Su carta apuesta por tablas de quesos, embutidos y otras propuestas pensadas para compartir, mientras que la bodega reúne referencias de diferentes denominaciones de origen de Galicia. Es un lugar perfecto para hacer una pausa durante una ruta de tapas por el centro sin perder el ambiente propio del Día de Galicia.

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La Bombilla

Hay bares que forman parte de la historia de A Coruña y La Bombilla es uno de ellos. Situado en la calle Torreiro, lleva décadas siendo una parada obligatoria para quienes recorren el centro en busca de tapas. Su tortilla de patatas continúa siendo el gran reclamo de la casa y, durante el 25 de julio, es habitual encontrar el local lleno de clientes que aprovechan el ambiente festivo para hacer una parada antes de continuar la ruta por la ciudad.

El Corcho

En la calle Castro Chané, El Corcho mantiene intacta esa esencia de bar tradicional que tanto valoran los coruñeses. Además de una cuidada selección de vinos, el establecimiento es conocido por los pinchos que acompañan cada consumición, especialmente sus populares callos. Su ambiente animado y su clientela habitual hacen que sea una de las visitas más recomendables durante el Día de Galicia para quienes buscan conocer la cara más auténtica del tapeo coruñés.

O Viñedo de Tito

No muy lejos de San Andrés se encuentra O Viñedo de Tito, concretamente en la Travesía Estrecha de San Andrés. Este mesón familiar conserva el espíritu de la cocina casera gallega y sigue atrayendo a quienes buscan recetas elaboradas sin artificios. Su jamón asado es una de las especialidades más conocidas, aunque buena parte de su éxito reside en mantener el trato cercano y el ambiente de los establecimientos de toda la vida.

Mesón El Serrano

La ruta concluye en la Rúa Galera, una de las calles con más vida durante las celebraciones del 25 de julio. Allí se encuentra Mesón El Serrano, un establecimiento clásico donde los productos del mar y de la tierra protagonizan una carta pensada para compartir. Su ubicación lo convierte en un excelente punto de partida o de final para una jornada gastronómica en la que el mejor plan consiste, simplemente, en disfrutar del ambiente que cada Día de Galicia llena el centro de A Coruña de mesas, terrazas y buena cocina.