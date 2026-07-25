El lema de vida de Christopher Nolan, cineasta británico: «Nunca vas a aprender algo tan profundamente como cuando es pura curiosidad»

Todos sabemos ya a estas alturas que al director Christopher Nolan le encanta experimentar en sus películas. Si durante su trayectoria cinematográfica nos ha sorprendido con películas tan complejas como Memento (2000), Insomnia (2002) o Interstellar (2014) que se convirtieron para él en grandes obsesiones, ahora ha sorprendido a todos sus seguidores con su versión de La Odisea. Una de las frases que se le atribuyen al conocido director es la siguiente: «Nunca vas a aprender algo tan profundamente como cuando es pura curiosidad». Con ella el director se centra en el proceso de aprendizaje que para él comienzo con la motivación personal o la curiosidad sobre un tema. Por eso no nos sorprende que para escribir el guion de su última película La Odisea, Nolan decidiese leer varias traducciones del poema de Homero. Un trabajo brutal que le tuvo entretenido durante años y que nació por su obsesión por el mundo antiguo y el periodo de la Grecia antigua.

Entre ellas al director Christopher Nolan le interesó la versión de la académica británico-estadounidense Emily Wilson, publicada en 2017, que es la primera traducción completa de La Odisea al inglés realizada por una mujer. En esta traducción Wilson cambia la forma en la que personajes como Penélope, las esclavas e incluso el propio Odiseo habían sido descritos hasta el momento. Nolan también cambia la versión clásica y decide, además transformar la forma de verla ya que decidió rodarla íntegramente con el formato IMAX.

Lo que cambia en el argumento de La Odisea

Esta cinta sigue a Odiseo, el rey de Ítaca, durante el largo y accidentado viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya. El protagonista se tendrá que enfrentar con diversos monstruos, tempestades y dioses. Además, se tendrá que enfrentar a todo lo que ha cambiado desde que se marchó de su edad.

Aunque la película cuenta con un metraje de 172 minutos, casi 3 horas, Nolan ha decidido prescindir de algunos de los pasajes y personajes de esta epopeya La Odisea de Christopher Nolan, que prescinde de varias escenas y personajes de la epopeya de la Grecia antigua de Homero. Por ejemplo, Nolan decide eliminar por completo a los feacios y hace que Odiseo le cuente sus historias a Calipso como si fueran recuerdos.

Se echan de menos a personajes clave de la obra mítica como el conocido guerrero Aquiles, Áyax, otro de los grandes guerreros, la madre de Odiseo o Elpénor, el personaje que se cae al vacío tras beber en exceso

Además, el director ha decidido cambiar el enfoque de algunas de las escenas de este relato, e, incluso se ha atrevido a añadir sus propias elucubraciones sobre el asunto. Por ejemplo, Nolan no incluye en su película la escena de las 12 esclavas que han sido desleales a la casa y se han acostado con los pretendientes que como consecuencia son ahorcadas por Telémaco. El director, sin embargo, se centra en Melanto, a una de esas mujeres traidoras, con cuya vida decide acabar Penélope, al igual que con la de los pretendientes.

La adaptación al formato IMAX

Además de los cambios en el argumento y la eliminación de algunos personajes, el director Christopher Nolan decidió incorporar en esta película otra de sus obsesiones ya que llevaba muchos años soñando con rodar íntegramente una película en el formato IMAX. Nolan descubrió cuando era adolescente este formato en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago y se preguntó las razones por las que no se utilizaba para películas de ficción.

Con este formato se logra mejorar la profundidad y se pueden ver con más precisión los detalles de las escenas. El objetivo es que el espectador no solo vea mejor la película, sino que tenga la sensación de estar dentro de la película. A sus 59 años Christopher Nolan ha decidido cumplir su sueño y La Odisea se ha convertido en el primer largometraje filmado íntegramente con cámaras IMAX de 70 milímetros.

Para lograrlo Nolan ha tenido que recurrir a una nueva generación de cámaras IMAX ya que las tradicionales eran demasiado pesadas y el ruido mecánico que producen supone un verdadero problema para el sonido de la película en las escenas con diálogos entre los personajes.

Aunque podría haber renunciado a rodar su nueva película con este formato, Nolan decidió comenzar a trabajar con ingenieros de IMAX para lograr una solución para reducir el ruido de las cámaras y mantener la calidad del formato sin sacrificar las escenas dialogadas. Además, logró que su director de fotografía, Hoyte van Hoytema, le ayudase a resolver el problema que suponía para esta producción el tamaño de los equipos.

Por lo tanto, Christopher Nolan no solo ha creado su propia versión de La Odisea eliminando escenas y personajes, sino que también ha decidido contarlo desde un formato que supone un gran cambio en la forma de ver la película, pero también un reto a nivel técnico para todo su equipo. Si todavía no has visto la película La Odisea, no te la puedes perder.