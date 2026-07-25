Susanna Griso huye de los clichés y desvela cómo será su luna de miel: «Nada, por aquí, cerquita»

Susanna Griso ya cuenta las horas para darse el «sí, quiero». La presentadora cerrará la temporada de bodas por todo lo alto junto a Luis Enríquez en un enlace que se celebrará en plena Costa Brava, rodeados de familiares y un reducido grupo de amigos entre los que figuran María Zurita, Pilar Vidal y Gema López. Aunque la pareja ha querido mantener la celebración en la más estricta intimidad, la periodista sí ha dejado caer uno de los detalles que más curiosidad despertaba: cómo será su luna de miel.

En la jornada previa al enlace, Susanna Griso se convirtió en una de las grandes protagonistas con un estilismo que no pasó desapercibido. Fiel a la elegancia discreta que la caracteriza, apostó por un conjunto semitransparente de la firma española Cortana. El look estaba compuesto por un vestido largo con escote halter y una ligera sobrecapa de manga larga que aportaba movimiento al conjunto. Todo ello en una combinación de tonos negros, grises y beige que confirmaba, una vez más, que menos es más cuando se trata de vestir para una ocasión tan especial.

Durante su llegada al lugar de la celebración, la periodista atendió con naturalidad a los medios de comunicación y protagonizó uno de los momentos más simpáticos de la tarde. Entre risas, reconoció que había jugado una pequeña broma a sus invitados. «Les tengo a todos asfixiados porque les he dicho que son diez minutos hasta la fiesta, pero realmente es media hora. Les he engañado un poco», confesó.

La presentadora tampoco esquivó las preguntas sobre el hombre con el que está a punto de comenzar una nueva etapa. Al ser preguntada por qué tiene Luis Enríquez para haberle llevado a dar este importante paso, respondió sin ocultar sus sentimientos. «Es la persona más maravillosa que he conocido. Realmente, quien le ha conocido y le ha tratado entiende el porqué del enamoramiento. Pero bueno, no quiero decir nada, que al final acabo siendo muy cursi y me da vergüenza», aseguraba con una sonrisa.

El momento elegido para celebrar la boda tampoco es casual. Con el habitual parón veraniego de Espejo Público, Susanna Griso podrá disfrutar de unos días de descanso junto a su ya marido. Sin embargo, quienes esperaban una gran escapada al otro lado del mundo se llevaron una sorpresa, porque la periodista dejó claro que sus planes serán mucho más sencillos. «Nada, por aquí, cerquita», respondió cuando le preguntaron por el destino de su luna de miel.

No quiso revelar mucho más, aunque no es ningún secreto cuáles son los lugares donde suele desconectar cada verano. Desde hace años encuentra refugio en L’Armentera, un pequeño municipio del Empordà (Girona), así como en distintos rincones de la Costa Brava. También Mallorca ocupa un lugar privilegiado entre sus destinos favoritos, especialmente la tranquila Costa de los Pinos, una de las zonas más exclusivas y discretas de la isla, perfecta para alejarse del foco mediático.

Lejos de los viajes exóticos y las lujosas lunas de miel que acostumbran a protagonizar muchas parejas conocidas, Susanna Griso parece haber apostado por un plan mucho más íntimo y relajado. Una elección que encaja a la perfección con la imagen que siempre ha proyectado: la de una mujer que prefiere la tranquilidad y la discreción.