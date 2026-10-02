Ana Rosa Quintana: «Los acampados se van a comer las uvas en la Puerta del Sol y en Quechua se están frotando las manos»

Ana Rosa Quintana ha realizado un análisis incisivo, con un tono irónico, sobre la grave crisis del acceso a la vivienda en España, que se ha convertido en el principal terreno de desgaste para el Gobierno de Pedro Sánchez. La búsqueda de soluciones legislativas mediante decretos de urgencia no sólo ha tropezado con la complejidad del mercado inmobiliario, sino con la creciente inestabilidad de la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, tal y como ha reflejado la presentadora de El programa de Ana Rosa (Telecinco) en su editorial.

La falta de apoyos consolidados -donde formaciones clave como Junts per Catalunya han marcado distancias- ha dejado en el aire las iniciativas desesperadas de Sánchez. Esta falta de consenso institucional coincide con un descontento social que ha vuelto a tomar el centro de Madrid.

La Puerta del Sol se ha transformado en el epicentro de acampadas promovidas por plataformas de inquilinos -a raíz del desahucio de Mari Carmen Abascal- que denuncian los precios inalcanzables del alquiler y exigen medidas drásticas e inmediatas. Su permanencia en el centro de la capital visibiliza una frustración ciudadana que considera insuficientes los parches regulatorios de Sánchez frente a un problema estructural, mientras entre ellos hay quien instrumentaliza la acampada en favor de la izquierda.

La presentadora Ana Rosa Quintana ha valorado con dureza la situación del Ejecutivo tras el rechazo a sus últimas propuestas legislativas. «Hasta luego, Maricarmen. Es lo que le ha dicho Puigdemont a Sánchez. No va a haber decreto Mari ni decreto Carmen. De decreto exprés, a bofetada exprés», ha afirmado la periodista, que ha remarcado la dependencia del Gobierno respecto a sus socios de investidura y ha cuestionado la eficacia de la gestión en materia de arrendamientos.

«Ni el jabón de La Toja ha suavizado el golpe. Mientras Sánchez comía pulpo en Pontevedra, los tentáculos de Puigdemont decidían desde Waterloo el futuro de este Gobierno. Puigdemont ha dicho adeu a Maricarmen y dice hola a Amparo, al amparo que le va a conceder Conde-Pumpido, que ya ha avanzado que el líder de Junts tendrá su amnistía», ha mencionado sarcásticamente.

Respecto al impacto de las medidas sobre los arrendadores, Ana Rosa ha señalado que «sólo en 48 horas, hasta el 70% de los pequeños propietarios retiraban sus ofertas de los portales inmobiliarios ante el miedo a las nuevas normas», y ha criticado la falta de previsión del Ministerio de Vivienda ante la reacción de los arrendadores.

Asimismo, la periodista se ha referido al clima de protesta social y a la vulnerabilidad política de la legislatura: «Los indignados se van a comer las uvas en la Puerta del Sol esperando a que este Gobierno solucione contrarreloj el problema de la vivienda y en Quechua se están frotando las manos». A ello ha añadido que «el presidente está tan solo en el Congreso que se puede declarar vulnerable para que no lo desahucien de Moncloa».

Ana Rosa Quintana ha definido con una sola frase al jefe del Ejecutivo: «Dice Sánchez que hay que tener altura de miras y que hay que elegir con quién se está, y que él está con la gente de a pie de calle. Y lo dice un presidente que no puede pisar la calle». A este respecto, ha puesto ejemplos, como el de este jueves, cuando «lo vimos en O Grove, donde le cayó la del pulpo mientras se comía una tapa».

El cruce entre la presión en la calle, la reticencia de los pequeños propietarios y la fractura con los socios parlamentarios dibuja un escenario que augura los últimos coletazos del Gobierno de Sánchez, mientras que la política de vivienda continúa sin rumbo. «La legislatura no es que esté en la UCI, es que está directamente muerta. El presidente está tan solo en el Congreso que se puede declarar vulnerable para que no lo desahucien de Moncloa. El Ejecutivo no puede aprobar unos presupuestos, y ya, ni siquiera, puede convalidar dos decretos, ni uno. No puede aprobar nada. Es un Gobierno que ya no tiene ninguna utilidad para el ciudadano», ha sentenciado Ana Rosa.