Filtran en Italia la lista jugadores del escándalo de las escorts y muchos son estrellas mundiales

Escándalo en Italia que afecta de lleno al mundo del fútbol, y especialmente a varios jugadores de élite. La Guardia di Finanza ha desmantelado una red acusada de explotar la prostitución y gestionar eventos ligados al ocio nocturno que habría prestado servicio a futbolistas de alto nivel, incluidos de Serie A, con el uso además de gas de la risa como sustancia recreativa. Ahora, en el país transalpino se ha filtrado la lista con los nombres de esos deportistas que supuestamente están involucrados.

La operación, que está siendo investigada por el Tribunal de Milán a petición de la Fiscalía, se saldó con cuatro personas bajo arresto domiciliario, acusadas de favorecer la prostitución mediante la organización de servicios de acompañamiento o escorts, así como de blanqueo de capitales procedentes de esta actividad. La Unidad de Policía Económica y Financiera de Guardia di Finanza explicó a esta agencia que la organización gestionaba eventos que «incluían también la posibilidad, para clientes adinerados (porque se habla sobre todo de deportistas y futbolistas profesionales), de acceder a servicios sexuales». Por si fuera poco, les acusaron del «uso de óxido nitroso como sustancia excitante y recreativa», agregaron estas fuentes, en referencia al conocido como gas de la risa, un compuesto químico con propiedades anestésicas y analgésicas que se utiliza a su vez como droga lúdica.

Aunque los clientes no están siendo investigados, el caso ha generado una gran polémica en el entorno del fútbol italiano, sobre todo del Milan y del Inter, ambos clubes de la ciudad, ya que entre los usuarios identificados figuran varios jugadores de equipos de primer nivel y también empresarios. De hecho, la Gazzetta dello Sport ha sacado a la luz los primeros nombres. Hay leyendas como Dejan Stankovic, jóvenes promesas como Daniel Maldini, y junto a ellos, una larga lista de futbolistas que aparecen en llamadas, peticiones.

La lista de los supuestos involucrados

Las palabras clave Bastoni, Bellanova, Blisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar y Carlos Augusto parecen referirse a jugadores que actualmente visten o han vestido recientemente la camiseta nerazzurra. Por otro lado, los nombres De Winter, Leao, Giroud y Menez evocan a jugadores del AC Milan. Pero según los investigadores, también esta red era un punto de encuentro para jugadores de otros equipos que se encontraban en Milán. Para los jugadores de la Juventus, evoca las palabras Vlahovic y Arthur Melo.

«Lamentablemente no es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes, por lo que no hay ningún tipo de violencia; no ha surgido ningún indicio de violencia en los actos de la investigación», recalcó la Guardia di Finanza ante la pregunta de si eventualmente la clientela podría ser investigada. La operación incluyó registros en varios inmuebles y la incautación de más de 1,2 millones de euros, considerados por las autoridades como beneficios ilícitos derivados de la actividad investigada.

Según la investigación, la organización ofrecía paquetes «todo incluido» por varios miles de euros que abarcaban cenas en locales exclusivos de la vida nocturna milanesa, alojamiento en hoteles de alta gama y la compañía de mujeres. Los investigadores sostienen que la red operaba bajo la apariencia de una agencia de eventos con sede en el área metropolitana de Milán, que durante años habría organizado fiestas en discotecas y otros establecimientos, mientras en paralelo gestionaba la captación de mujeres, incluidas ‘escorts’ profesionales.